الصين: سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة إسبانيا فى مكافحة فيروس "كورونا"

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أكد الرئيس الصينى شى جين بينج أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتوفير المساعدة والدعم لإسبانيا فى مكافحتها لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأعرب بينج - فى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" اليوم الأربعاء - عن خالص مواساته لإسبانيا حكومة وشعبا على خلفية الانتشار الحاد للمرض في الآونة الأخيرة، معتبرا أنه عبر العمل الجاد الذي شاركت فيه البلاد بأسرها، فإن الإجراءات التي اتخذتها الصين للوقاية من المرض والسيطرة عليه حققت نتائج إيجابية، وتخطت الصين المرحلة الأكثر صعوبة ومشقة في مكافحة المرض.

وأشار إلى أن المرض ينتشر الآن في العديد من البلدان والمناطق ، والصين مستعدة للتعاون الدولي مع الدول الأخرى وتقديم المساعدة في حدود قدراتها، معربا عن أمله أن يعمل المجتمع الدولي لتحويل الأزمة إلى فرصة، ويواجه تأثير المرض عبر إجراءات ملموسة من الانفتاح والتعاون لتحقيق الأمن الصحي الدولي.

وأكد بينج أن الصين تدعم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لمكافحة المرض، وتتفهم الوضع الصعب الذي تواجهه، موضحا أن الصين مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة، وتشارك بخبراتها في الوقاية والسيطرة والعلاج من المرض.

ولفت إلى ضرورة أن يعزز البلدان التبادلات والتعاون في مدى واسع من المجالات عقب انتهاء أزمة المرض، منوها بأن الصين مستعدة للمضي في توسيع وارداتها من المنتجات عالية الجودة والمتميزة من إسبانيا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" إن إسبانيا والصين تدعمان وتساعدان بعضهما البعض على الدوام، وهو ما تجلى تماما في جهودهما المشتركة في مكافحة المرض.

وأضاف سانشيز أن الشعب الإسباني ممتن للصين إزاء تقديمها الإمدادات الطبية الملحة في الوقت المناسب، مؤكدا أن الحكومة الإسبانية ستقوم بأقصى ما في وسعها لحماية صحة وسلامة المواطنين الصينيين القاطنين بها .