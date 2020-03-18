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الشرطة تعتقل عشرات الأتراك الهاربين من الحجر الصحى للاشتباه فى إصابتهم بكورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:23 م
الشرطة تعتقل عشرات الأتراك الهاربين من الحجر الصحى للاشتباه فى إصابتهم بكورونا الشرطة التركية
كتب ــ أحمد علوى

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حاول العشرات من المواطنين الأتراك الذين عادوا مؤخرًا من الخارج الهروب من المرافق التي كانوا فيها تحت الحجر الصحي بسبب الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.

وفقا لمكتب حاكم أرضروم، تم القبض على 28 من الهاربين من قبل الشرطة في مقاطعة جوروم أثناء محاولتهم الوصول إلى مسقط رأسهم، وتم إرسالها من جديد إلى قونية وأنقرة للحجر الصحي.

في غضون ذلك، انخرط مواطنون في قونية في الحجر الصحي بعد عودتهم من العمرة، في اشتباكات مع الشرطة لأنهم أرادوا مغادرة الحجر.

وتستخدم تركيا المهاجع الطلابية (عنابر النوم الجماعية)، في 16 مقاطعة على الأقل للحجر الصحي للفيروس التاجي، مع وجود الشرطة والمتخصصين الصحيين في المرافق يستمر الحجر الطبيعي لمدة 14 يومًا.

وقالت وسائل إعلام تركية، أن أب تركى فى مدينة دوزجه التركية قام  بتهريب طفلته (5 سنوات) من المستشفى بعد الاشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا، وقبل ظهور نتائج تحاليلها، وقامت الشرطة بتوقيفهما بعد ابلاغ  المستشفى، وذلك وسط انتشار فيروس كورونا المستجد فى تركيا.
 
وفى واقعة أخرى، قالت صحيفة يني جازيتاسي، إن السلطات قامت بإخلاء بيوت الطلبة من أجل تحويلهما إلى حجر صحى فى إسطنبول.
 
وأصدرت السلطات التركية تعليمات للطلبة في البيوت التابعة لوزارة الشباب والرياضة في إسطنبول بالإخلاء من أجل تحوليها إلى حجر صحي للعائدين من العمرة والمشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا.

وفى سياق متصل، قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، الاثنين، إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالى عدد الإصابات إلى 18 وذلك فى أكبر زيادة يومية منذ الإعلان عن أول حالة فى الأسبوع الماضي.

 

 


تركيا

كورونا فى تركيا

الشرطة التركية

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