الشرطة تعتقل عشرات الأتراك الهاربين من الحجر الصحى للاشتباه فى إصابتهم بكورونا

حاول العشرات من المواطنين الأتراك الذين عادوا مؤخرًا من الخارج الهروب من المرافق التي كانوا فيها تحت الحجر الصحي بسبب الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.

وفقا لمكتب حاكم أرضروم، تم القبض على 28 من الهاربين من قبل الشرطة في مقاطعة جوروم أثناء محاولتهم الوصول إلى مسقط رأسهم، وتم إرسالها من جديد إلى قونية وأنقرة للحجر الصحي.

في غضون ذلك، انخرط مواطنون في قونية في الحجر الصحي بعد عودتهم من العمرة، في اشتباكات مع الشرطة لأنهم أرادوا مغادرة الحجر.

وتستخدم تركيا المهاجع الطلابية (عنابر النوم الجماعية)، في 16 مقاطعة على الأقل للحجر الصحي للفيروس التاجي، مع وجود الشرطة والمتخصصين الصحيين في المرافق يستمر الحجر الطبيعي لمدة 14 يومًا.

وقالت وسائل إعلام تركية، أن أب تركى فى مدينة دوزجه التركية قام بتهريب طفلته (5 سنوات) من المستشفى بعد الاشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا، وقبل ظهور نتائج تحاليلها، وقامت الشرطة بتوقيفهما بعد ابلاغ المستشفى، وذلك وسط انتشار فيروس كورونا المستجد فى تركيا.