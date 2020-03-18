السبت.. توقف محطة تنقية مياه الشرب بالريان لأعمال الإحلال والتجديد

الفيوم رباب الجالي

صرح اللواء هشام درة ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بأنه سيتم توقف محطة تنقية مياه الشرب بقرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق "محطة نقالى" عن العمل يوم السبت المقبل الموافق ٢١/٣/٢٠٢٠ ولمدة ١٥ يوما بسبب أعمال الاحلال والتجديد الذى يتم للمحطة وذلك ضمن خطة الاحلال والتجديد التى تنتهجها الشركة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أنه سيتم إحلال وتجديد كامل للمحطة يشمل الطلمبات والمرشحات ومواسير السحب والطرد ومبنى الشبه حتى يتسنى لنا دخولها الخدمة عقب الانتهاء من هذه الاعمال حيث يتم العمل على قدم وساق وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة وان المناطق المتأثرة هى "قليون،الريان،عقاب يوسف، احمد سرحان ".

وأكد أن سيارات مياه الشرب النقية ستغطى المناطق المتأثرة وامدادهم بمياه الشرب التى تغطى احتياجاتهم اليومية والتى تغذيها المحطة خلال اعمال الاحلال والتجديد بجانب ملئ خزانات المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس والمخابز.