الزعيم الأعلى الإيرانى يصدر عفوا عن 10 آلاف سجين بينهم سجناء سياسيون

رويترز

ذكر التلفزيون الرسمى اليوم الأربعاء أن الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى سيعفو عن 10 آلاف سجين بينهم سجناء سياسيون بمناسبة العام الإيرانى الجديد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلى للتلفزيون الرسمى "الذين سيتم العفو عنهم لن يعودوا إلى السجن... تقريبا نصف المسجونين فى قضايا تتعلق بالأمن سيتم العفو عنهم أيضا".

وأعلنت إيران، اليوم الأربعاء، تسجيل 147 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال مساعد وزير الصحة الإيرانى على رضا رئيسى - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، "إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 1192 حالة جديدة مصابة بكورونا، ليرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 17 ألفا و361 حالة حتى الآن".

وأضاف، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 آلاف و710 أشخاص حتى الآن، فيما توفى 147 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 1135 شخصا.