الرئيس الجزائرى يأمر بالتكفل بإعادة مواطنيه العالقين فى المطارات العالمية

أ.ش.أ

أمر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، بالتكفل بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية، بعد قرار غلق المطارات والموانئ الجزائرية مساء أمس، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم أن لجنة وطنية تعمل تحت إشراف رئيس الوزراء، تضم الدوائر الوزارية المعنية، على دراسة الطريقة الأسرع والأنجح لنقل المواطنين الجزائريين.

ودعا البيان المواطنين العالقين إلى الصبر والهدوء، وتفهم الظروف التي فرضها انتشار الوباء، مشيرا إلى أنه سوف يتم توجيههم مباشرة لأماكن مخصصة للحجر الصحي، حفاظا على سلامتهم وسلامة بقية المواطنين.