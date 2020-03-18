اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 10:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى يأمر بالتكفل بإعادة مواطنيه العالقين فى المطارات العالمية

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:51 م
الرئيس الجزائرى يأمر بالتكفل بإعادة مواطنيه العالقين فى المطارات العالمية الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، بالتكفل بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية، بعد قرار غلق المطارات والموانئ الجزائرية مساء أمس، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم أن لجنة وطنية تعمل تحت إشراف رئيس الوزراء، تضم الدوائر الوزارية المعنية، على دراسة الطريقة الأسرع والأنجح لنقل المواطنين الجزائريين.

ودعا البيان المواطنين العالقين إلى الصبر والهدوء، وتفهم الظروف التي فرضها انتشار الوباء، مشيرا إلى أنه سوف يتم توجيههم مباشرة لأماكن مخصصة للحجر الصحي، حفاظا على سلامتهم وسلامة بقية المواطنين.


تبون

الجزائر

رئيس الجزائر

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجزائر تضع 900 راكب على متن سفينة قادمة من إسبانيا بالحجر الصحى

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:49 م

الجزائر تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 حالات وإصابة 72 شخصا

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:47 م

رئيس الجزائر: منع التجمعات والمسيرات وإغلاق المساجد مع الإبقاء على الآذان

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:28 م

كورونا يخمد لهيب الاحتجاجات فى الجزائر.. دعوات تعليق المظاهرات تلقى استحسانًا من المحتجين.. ويؤكدون: الفيروس يدفعنا للتحلى بروح المسئولية.. ونتكاتف فى سبيل إنقاذ البلاد والعباد من هذا الوباء العالمى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة