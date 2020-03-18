الرئيس الباكستانى يشيد بجهود الصين فى احتواء فيروس "كورونا"

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أشاد الرئيس الباكستانى عارف علوى بجهود دولة الصين فى مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، لافتا إلى أن عدد الحالات الجديدة فى مقاطعة "هوبى" انخفض خلال الأيام السبعة الماضية، مقارنة بعدة آلاف من الإصابات اليومية أوائل فبراير الماضى.

وبحث الرئيس الباكستاني مع نظيره الصيني شي جين بينج - خلال الزيارة التي استغرقت يومين إلى الصين - سبل مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في باكستان .

وكتب الرئيس الباكستاني تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيها - وفقا لما ذكرته صحيفة /دون/ الباكستانية اليوم /الأربعاء/ - إن "الهدف من زيارته للصين هو التضامن مع نظيره الصيني"، معربا عن تقديره لجهود الصين لرعاية 1300 طالب باكستاني عالقين في مدينة "ووهان" الصينية، بؤرة تفشي (كوفيد-19).

ووصل علوي إلى بكين أول أمس /الاثنين/ في زيارة تستغرق يومين؛ لإيصال الدعم والتضامن الباكستاني إلى حكومة الصين وشعبها في مساعيها لاحتواء انتشار كورونا.

ووقع الجانبان - خلال الزيارة- عددا من مذكرات التفاهم لتسليم معدات تبريد المواد المُتبرع بها إلى الصين والمواد الإنسانية الطارئة لمكافحة الوباء والمواد الطارئة للسيطرة عليه.

وذكر البيان المشترك أن الصين أحرزت تقدما كبيرا في السيطرة على فيروس كورونا، مضيفا أن كلا الجانبين شددا على أن (كوفيد-19) "كان تحديا مشتركا للبشرية وينبغي لجميع الدول أن تتحد للتغلب على هذا. لنتحد معا".