اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 02:35 م
خالد صلاح
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الداخلية الروسية: فرار أكثر من 200 شخص من الحجر الصحى فى موسكو

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:17 م
الداخلية الروسية: فرار أكثر من 200 شخص من الحجر الصحى فى موسكو محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلن مدير القسم الرئيسى فى وزارة الداخلية الروسية بموسكو أوليغ بارانوف، اليوم الأربعاء، أن كاميرات نظام المراقبة التحليلى تمكنت من رصد فرار أكثر من 200 شخص من الحجر الصحى المفروض عليهم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال بارانوف - فى تقريره بمجلس الدوما لمدينة موسكو، حسبما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "منذ بداية فبراير 2020 تم بفضل نظام المراقبة التحليلى إلقاء القبض على 8 أشخاص مطلوبين بسبب ارتكابهم جرائم، كما أظهر هذا النظام فاعليته خلال مراقبة التزام المواطنين بنظام الحجر الصحي. حيث تم رصد أكثر من 200 مواطن قاموا بانتهاكه". 
 
وأوضح، أن نظام المراقبة التحليلي، الذى تم إدخاله العام الجارى للعمل فى موسكو، يمكنه التعرف على الوجوه. 
 
وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسى تاتيانا غوليكوفا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد بلغ 114 حالة فى 26 إقليما.
 
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت يوم 11 مارس الجارى فيروس كورونا المستجد كوباء عالمي، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
 

روسيا

الداخليه الروسيه

كورونا

فيروس كورونا

موسكو

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