اليوم السابع
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الخطوط الجوية الجزائرية تخصص رحلة جوية مساء اليوم لنقل الراغبين فى العودة من مصر

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:46 ص
الخطوط الجوية الجزائرية تخصص رحلة جوية مساء اليوم لنقل الراغبين فى العودة من مصر طائرة-صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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قالت مصادر جزائرية ، أن الخطوط الجوية بالدولة خصصت رحلة جوية من مطار القاهرة الدولى اليوم ، الأربعاء ، الساعة 9 مساءا ، لإجلاء الجزائريين الراغبين في العودة إلى الجزائر.

من جهة أخرى ، أعلن مراد خوخي ، المدير العام للنقل بوزارة النقل الجزائرية ، أن إجلاء الجزائريين بالخارج من المحتمل أن يكون اليوم.

وأكد خوخى فى تصريحات إعلامية، أن الوزارة سوف تعقد اجتماعا اليوم الأربعاء ، لدراسة ترتيبات إجلاء الجزائريين بالخارج وهذا  بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 

وأضاف خوخي أنه قد تم إصدار التعليمات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الوقائية من كورونا في الموانئ  والمطارات. مؤكدا أن هذه الاجراءات لم تكن متأخرة وإنما تمت على مراحل فقط.

 

ونوه المسؤول الجزائرى ، أن تعويض المسافرين سيكون ماليا أو بتأجيل التذكرة لموعد جديد، مشيرا أن خسائر كبيرة ستتكبدها شركات النقل الجوي والبحري بسبب كورونا.

 

 


الجزائر

فيروس كورونا

كورونا

الخطوط الجوية الجزائرية

مصر

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