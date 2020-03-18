اليوم السابع
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الحكومة السودانية وقيادات مسار دارفور ينتهون من مناقشة ملف الثروة

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:41 م
الحكومة السودانية وقيادات مسار دارفور ينتهون من مناقشة ملف الثروة محمد حسن التعايشى
أ.ش.أ

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فرغت أطراف مفاوضات السلام السودانية بشأن مسار دارفور، من مناقشة الورقة المتعلقة بالثروة، وبدأت التفاوض حول الترتيبات الأمنية في جوبا.

وقال محمد حسن التعايشى عضو مجلس السيادة السودانى الناطق باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام -في تصريح صحفى اليوم الأربعاء- إن ورقة الثروة عالجت معظم المشكلات المرتبطة بجذور الحرب في دارفور، والتي تتعلق بمسائل إدارة وقسمة الموارد وآليات إدارة التنمية والإعمار خلال فترة إعادة تنمية ما دمرته الحرب.

وأضاف أن طرفي التفاوض تمكنا من وضع معالجات بطريقة مختلفة عن المعالجات التي كانت تتم في السابق بشأن الثروة، لافتا إلى أن أهم ما يميز هذه الورقة هو الاتفاق على آليات شفافة بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة.

وأكد أن النقاش في ورقة الثروة لم يكن أمر سهلا وبسيطا، موضحا أن الأطراف استفادت من التجارب السابقة، وتوصلت إلى نموذج عالج مسألة الموارد وتوزيعها وإعادة ما دمرته الحرب.

وأوضح أن أهم ما في هذه الاتفاقيات أنه في الماضي كانت الآليات التي تأتي من اتفاق السلام متعددة وليس بينها أي رابط متعلق بتمويل مشروعات السلام، مما كان سببا في أن كثيرا من المانحين يمتنعون عن دعم عمليات السلام، لأنها كانت تفتقد إلى الشفافية.

وقال التعايشي إنه لأول مرة تم الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم السلام والتنمية في دارفور مختص بوضع كل الأموال التي تحددها الحكومة والمانحون لتمويل عمليات السلام كوحدة واحدة، سواء التي تتعلق بالعدالة الانتقالية أو المتعلقة بعودة النازحين واللاجئين أو التعويضات أو الإعمار وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.


السودان

حكومه السودان

مفاوضات سلام

دارفور

اخبار السودان

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