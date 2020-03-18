اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 05:13 ص
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الحكومة الاردنية: لم نفرض حالة من حظر التجول على المواطنين

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:00 ص
الحكومة الاردنية: لم نفرض حالة من حظر التجول على المواطنين مقر حكومة الأردن

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أكدت الحكومة الأردنية، أنها لم تفرض حالة من حظر التجوّل على المواطنين والمقيمين فى المملكة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الانباء الأردنية، اوضحت الحكومة فى بيان نشرته على منصة "حقك تعرف"، الثلاثاء، أنها أكّدت على المواطنين عدم مغادرة منازلهم إلّا للضرورة القصوى، بهدف حمايتهم وضمان سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة للتعامل مع فيروس كورونا المستجدّ؛ وأنه بإمكان المواطنين الخروج لقضاء حاجاتهم الضروريّة كشراء الموادّ التموينيّة والدوائيّة وغيرها، والذهاب إلى أعمالهم، لمن تتطلّب طبيعة عملهم التواجد فيها.

وكانت الحكومة الأردنية، بدأت في صرف رواتب القطاع العام والمؤسسات الامنية والقوات المسلحة، وذلك على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

وفيما قرر مجلس الوزراء الأردنى، اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، وقال التليفزيون الأردنى، أن من ضمن هذه الإجراءات توقيف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم فى نقل العدوى، وتعليق عمل وسائل النقل الجماعى، مع بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والمحروقات والكهرباء.

وقرر مجلس الوزراء الأردنى، تعطيل القطاع العام والخاص باستثناء القطاع الصحى كاملًا، مؤكدا عدم مغادرة المنزل إلا فى الحالات الضرورية القصوى.


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كورونا

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فيروس كورونا

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