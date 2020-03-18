الأم المثالية ببورسعيد تروى رحلة كفاحها للوصول بأبنائها لبر الآمان.. صور

بورسعيد - محمد فرج

قدمت مرفت فؤاد المصرى، الفائزة بالمركز الأول على مستوى محافظة بورسعيد، بمسابقة الأم المثالية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيقه الأمن والأمان لمصر وشعبها.

وسط فرحة غامرة ممزوجة بالدموع، قالت الأم المثالية لـ"اليوم السابع"،: "سعدتى لا تقدر بثمن لأن الله سبحانه وتعالى أكرمنى بعد رحلة كفاح وتحدى للوصول بفلذة كبدى لبر الآمان"، رغم أنها عاشت لحظات أختلطت دموعها بالفرح عندما أخبرها ابنها بأنه تم اختيارها أمًا مثالية على مستوى محافظة بورسعيد لعام 2020.

وأوضحت أنها تذكرت زوجها الذى توفى فى 26 /6/1999 عن عمر يناهز الـ45 عاما، وهى كانت فى ريعان شبابها تاركا لها 3 أبناء" نورا 12 سنة، ومحمد 10 سنوات، وعبد الرحمن 4 سنوات.

وتمر الأعوام على الأم وأولادها وهى تعانق الحياة، وخاصة بعد أن داهمتها أمراض العصر "السكر والضغط " من هول وفاة الزوج الذى لا يعوض مدى الدهر.

وتابعت: "من كثرة الحزن أصيبت بجلطة، ولكن الله عفاها حتى تتمكن من مواجهة الحياة بمعاش زهيد لا يفى بمتطلبات الأولاد الأمر الذى دفعها أن تبحث عن مصدر رزق يعينها على أعباء المعيشة للوصول بهم إلى بر الآمان ونجحت بالفعل أن تحسن تربيتهم ورعايتهم خلال مراحلهم التعليمية".

وأضافت: "حصلت ابنتى الكبرى "نورا" على بكالوريوس تجارة بتقدير جيد، و"محمد" محام وحاصل على ماجستير فى القانون، و"عبد الرحمن" ضابط طيار برتبة نقيب بالقوات المسلحة".

وأصبحت الأم المثالية جدة تستكمل مسيرة عطائها بتربية أحفادها من خلال عطاء، وحب لتواصل رحلة كفاحها من جديد مع أحفادها، وأختتمت، حديثها بالشكر لله الذى وهب لها الحياة والستر والصحة خلال رحلة الشقاء والعطاء من أجل أبنائها.

كان قد أعلنت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية وأن المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط بينما فازت بالمركز الثانى ماجدة ثابت محمد هريدى من محافظة الإسكندرية وتأتى زينب محمد عبد الحميد فايزى فى المركز الثالث من محافظة بنى سويف وصفية محمد محمود منسى من محافظة أسيوط فازت كأم بديلة أولى، كما فازت أمينة عبد الحميد عبد العزيز من محافظة الجيزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية من ذوى الاحتياجات الخاصة وصفاء مصطفى مصطفى عبد الجواد من الجيزة وفازت كأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، أيضًا فازت أمينة محمد فتحى من الغربية أم مثالية لشهيد القوات المسلحة وفازت سهام مصطفى كمال من القاهرة أم مثالية لشهيد الداخلية