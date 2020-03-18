اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأرجنتين تسعى لإنشاء 8 مستشفيات طوارئ لمصابى كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:00 ص
الأرجنتين تسعى لإنشاء 8 مستشفيات طوارئ لمصابى كورونا تفشى كورونا بين سكان دول العالم
وكالات

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قال الرئيس الأرجنتينى  ألبرتو فرنانديز، إن بلاده ستنشئ 8مستشفيات طوارئ نموذجية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء  أكد فرنانديز، أن أولوية الحكومة تتمثل في تعزيز نظام الصحة العامة لرعاية جميع الأرجنتينيين.

يشار إلى أن الأرجنتين سجلت أمس الثلاثاء 14 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 79 شخصا.

وكان الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فيرنانديز، عمق من التدابير الاحترازية لمنع نشر فيروس كورونا، وأصدر قرار بإغلاق الحدود مع البلدان المجاورة، وذلك لمدة شهر ويمكن تمديده وفقا لتطور وضع الوباء.

وأشارت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إلى أن المديرية الوطنية للهجرة وضعت العديد من الاستثنائية من أجل تلبية ظروف الحاجة التى تم تحديدها لعدم نشر العدوى، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق معبرى كاتاماركا ولا ريوخا الحدودى مع تشيلى جزئيًا لإعادة تعيين أفراد القوات الفيدرالية إلى ممرات أخرى. ستحدد الحكومة مع المحافظين النقاط الاستراتيجية التى ستعززها، للسيطرة على الوضع.

 


كورونا

الارجنتين

علاج كوورنا

رئيس الارجنتين

فيروس كورونا

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