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افتتاح 13 معملا لتحليل "كورونا" بالمحافظات.. الخميس المقبل

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:35 ص
افتتاح 13 معملا لتحليل "كورونا" بالمحافظات.. الخميس المقبل كورونا
ماجد تمراز

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قالت الدكتورة نانسى الجندي، رئيس الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة، أن نتائج التحاليل فى المحافظات تصل فى نفس اليوم الذى تُجرى فيه، وأنه سيتم افتتاح 13 فرعا للمعامل المركزية بمختلف المحافظات يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن أعداد تلك المعامل قابلة للزيادة، وستضم مجموعة من الأطباء والمتخصصين المُدربين على أعلى مستوى، وأن هناك ربط كامل مع مختلف المحافظات، وتم إعطاء كل القائمين على العمل بالمعامل التى تتولى تحليل فيروس كورونا، دورة تدريبية لاسترجاع ما تدربوا عليه خلال الفترة الماضية.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن أى مواطن يمكنه التوجه إلى مستشفى الحميات ويتم الكشف عليه، وإذا ظهرت عليه أعراض يتم التحليل له من قبل المعامل المركزية، مؤكدة أن هناك أجهزة وصلت إلى مستشفى حميات العباسية وحميات إمبابة، ويتم تدريب طواقم العمل عليها للبدء فى تشغيلها يوم الخميس القادم.

وأوضحت الدكتور نانسى الجندي، أن الخطة التى وضعتها وزارة الصحة يتم العمل فيها بشكل أسرع مما تم التخطيط له، أنه تم تشخيص الحالات المُصابة بالدقهلية والتى أصيبت بعد الاختلاط بالحالات التى ثبت إصابتها، وأن الكثير من المخالطين بالمصابين كانت نتائج تحليلهم سلبية.

ومن جانبها قالت هيام عامر، وعمة أحد المتوفيين إثر إصابته بفيروس كورونا، أن بلقاس حدث فيها حالتين إصابة بالكورونا فقط، وإحداهما كان نجلها فى إيطاليا ونقل لها العدوى، مُنتقدة بشدة ما تم تداوله عن المدينة بأنها أصبحت مركزاً لانتشار المرض.


وزاره الصحه

معامل وزاره الصحه

المعامل المركزيه بوزاره الصحه

كورونا

فيروس كورونا

فيروسات كورونا

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