"اعتنوا بأنفسكم وأحبائكم".. ملخص خطاب أنجيلا ميركل للشعب الألمانى

كتبت: هناء أبو العز

وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رسالة مقتضبة للشعب الألماني والمقيمين في ألمانيا، قالت فيه إن ما تشهده البلاد بسبب فيروس كورونا هو التحدى الأكبر لها منذ الحرب العالمية الثانية، وأنها أمام مهمة تاريخية.

ودعت ميركل فى خطابها الذى نقله التليفزيون الألمانى لأخذ الأزمة على محمل الجد، وأكدت أن الفيروس غير الحياة في ألمانيا بشكل كبير، ودعت إلى التماسك والانضباط والتعقل والتضامن وتجنب التسوق بشكل هيستيري، مؤكدة أن الإمدادات الغذائية لن تنقطع من الأسواق والمتاجر على الإطلاق.

وأكدت ميركل أن نظام الرعاية الصحي في ألمانيا ممتاز ومن بين الأفضل في العالم، وشكرت الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات على مجهوداتهم الكبيرة.

وناشدت ميركل القاطنين في ألمانيا الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الحكومة بهدف الحد من انتشار الفيروس، ونوهت إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون أصعب وأن الوضع خطير، وأكدت أن كل حياة وكل شخص في ألمانيا لا يقل أهمية عن الآخر".

وأكدت المستشارة ثقتها بقدرة ألمانيا على التغلب على الأزمة، قائلةة ذلك يعتمد على تكاتفنا جميعاً وانضباطنا والتزامنا بالقواعد.

وختمت بالقول: "اعتنوا بأنفسكم وأحبائكم.. شكراً لكم".