اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 09:49 م
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ازاى تحافظى على نفسك وجنينك من فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:00 م
ازاى تحافظى على نفسك وجنينك من فيروس كورونا الحامل وفيروس كورونا
كتبت نهير عبد النبى

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مع انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد المصابين والوفيات، ينصح الكثيرون باتباع إجراءات الوقاية للحماية من الفيروس وسرعة انتقاله، فمن ابرز علامات الاصابة بفيروس كورونا هى" ارتفاع درجة الحرارة، السعال، نزلة البرد"، وقد يصل للالتهاب الرئوى.
 
وحسب ما ذكره موقع washingtonpost  فإنه يجب على المرأة الحامل الحفاظ على نفسها لمنع الإصابة بفيروس كورونا حفاظا على سلامتها وسلامة الجنين، ومن أبرز طرق الوقاية للمرأة الحامل.

نصائح للمرأة الحامل للحماية من فيروس كورونا

1: ينصح المرأة الحامل بعدم الخروج من المنزل إلا فى الضرورة القصوى أو المتابعة مع الطبيب فقط، وذلك لمنع اختلاطها اونتقال العدوى.
2:اهتمى بغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالمياه الصابون، مع تجفيفها جيدا.
3:قوى جهازك المناعى من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات وخصوصا فيتامين سى حيث انه يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الإصابة بالعدوى.
4:تجنبى لمس الأسطح فى الأماكن العامة واحرصى على ارتداء قفازات طبية وتطهير اليدين باستمرار.
5:تجنبى لمس الوجه  والعين والأنف دون غسل اليدين جيدا ، حيث تنتقل العدوى عن طريق التلامس .
6:اسألى طبيبك على الفيتامينات والمكملات الغذائية الضرورية للحامل أثناء فترة الحمل وذلك لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى.
7:ابتعدى عن المصابين بأعراض الأنفلونزا حتى لو كان دور برد بسيط وذلك لحماية جهازك المناعى من خطر الاصابة بالعدوى.
8: يجب عليك الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية لأنها تعزز من صحة الجهاز المناعى.
 

فيروس كورونا

فيروس كورونا والمرأة الحامل

الجنين وفيروس كورونا

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