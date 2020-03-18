أمهات يناشدون وزارتى العدل والرياضة بتعليق "الرؤية" خوفا من كورونا

قالت ياسمين محمد مسئول حركة أمهات تصنع المستحيل، بأن الأمهات الحاضنات تشعر بالخوف بسبب جلسات الرؤية تنفيذًا أحكام القضائية الصادرة، والمقررة لها يوم الجمعة والسبت القادم داخل مراكز الشباب والأندية والحدائق، والتى لم يصدر قرار حتى الأن بتعليقها من قبل وزارة العدل ووزارة الشباب والرياضة، رغم الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنع التكدسات والتجمعات بالأماكن العامة.

وأكدت، بأن الجمعة الماضية، رغم الأمطار والطقس السيئ اضطرت الكثير من الأمهات الخروج بأبنائهن، خوفًا من إثبات عدم حضورهن، واتخاذ إجراءات قانونية ضدهن من قبل أزواجهن السابقين بإسقاط حقهن فى الحاضنة أو أخذ أحكام تعويضات ضدهن.

وناشدت مسئول حركة أمهات تصنع المستحيل، وزارة العدل ووزارة الشباب، بإصدار قرارات وتعميمها على كافة أنحاء الجمهورية لحماية الأمهات الحاضنات وأطفالهم، بوقف جلسات الرؤية، لحين استقرار الأوضاع، وضمان الحفاظ على سلامتهم.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرار بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسرى أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.