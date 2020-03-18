أخبار مصر.. البنك المركزي يسقط القضايا عن 200 ألف عميل متعثر

نشر اليوم السابع، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، قرار البنك المركزى بإسقاط القضايا التي رفعت ضد 200 ألف متعثر لدى البنوك، وإعلان فوز رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين، فضلا عن تغطية شاملة لمستجدات فيروس كورونا حول العالم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

البنك المركزى: إسقاط قضايا عن 200 ألف متعثر والتنازل عن 10مليارات استحقاقات

أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة بتاريخ 16 مارس 2020 بشأن عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـيـة).

ويتم بموجب تلك المبادرة إسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021، عـلاوة عـلى اســتفادة العمـلاء الذيـن قـامـوا بالسداد قـبـل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.

وفي هذا السياق، فمن المتوقع استفادة نحو 940 ألف عميل من المبادرة (منهم نحو 200 ألف عميل متخذ ضدهم إجراءات قضائية) بحيث يتم إسقاط استحقاقات يقدر إجماليها بحوالي 10 مليار جنيه منها 4,3 مليار جنيه عوائد مهمشة.

"متخافوش".. 17 حقيقة إيجابية حول كورونا تدعو للتفاؤل

رغم ما آثاره انتشار وباء كورونا من فزع عالمى وحالة من القلق بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بمختلف دول العالم، إلا أن هناك حقائق علمية لا يمكن إغفالها تدعو للتفاؤل، وهى على النحو التالى:

محمد صلاح يعتزل السوشيال ميديا بعد تفشى فيروس كورونا

فضّل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى قضاء فترة العزلة الإجبارية بسبب فيروس كورونا بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يتواجد برفقة أسرته فى منزله بإنجلترا بعد قرار تأجيل الدورى الإنجليزى حتى 4 أبريل المقبل.

واختفى صلاح عن الأنظار منذ أسبوع تقريبًا حيث ظهر للمرة الأخيرة بنشر صور من مران ليفربول يوم 10 مارس الجارى وقبل مباراة إيفرتون التى كانت مقررة يوم الاثنين الماضى، ولم يظهر بعدها على مواقع التواصل على الرغم من الشائعات التي قالت أن الفرعون في الحجر الصحى عقب الكشف عن وجود حالات إيجابية بفريق بورنموث الذى شارك أمامه فى آخر ظهور لليفربول بالدورى الإنجليزى وسجل خلالها صلاح هدفه رقم 16 في البريميرليج هذا الموسم.

لجنة انتخابات "المحامين" تعلن فوز رجائى عطية بمنصب النقيب

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين عن فوز رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين بـ35665 صوتا بينما حصل النقيب السابق سامح عاشور على 26005 أصوات.

يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات .

أمل القضاء على الفيروس.. العقار الصيني المكتشف لمواجهة "كورونا" × 10 معلومات

في الوقت الذى لا يزال فيه العالم يبحث عن أي عقار مضاد لفيروس كورونا المستجد، وبينما لا تزال هناك مخاوف كبيرة من تفاقم خطورة الفيروس أكثر من ذلك، لا سيما بعدما صنفته منظمة الصحة العالمية "وباء عالمى"، أعلنت الصين مساء أمس الثلاثاء، اكتمال البحث السريري علي عقار Favipiravir، وهو دواء مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا (COVID-19)

وفى 10 معلومات مختصرة، نقدم كل ما تريد معرفته عن العقار الذى يضع عليه المسؤولون آمالا عريضة في تقليص فرص الإصابة بالفيروس.\

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق، كما يوجد مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلاد لعدده أشهر بجانب توفير حصص الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن أول بأول لإنتاج الخبز المدعم وأنه لا داعى للقلق خاصة وأن الأجهزة الرقابية تتعامل بحسم مع أى شخص يحاول التلاعب في جودة المنتجات أو الأسعار.

كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كافة الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المباعة ، كما شدد على أهمية التحرك الفوري اعتباراً من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

مسنة إيرانية تتجاوز الـ100 عام تتعافى بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

تعافت سيدة إيرانية عجوز عمرها 103 أعوام من شمال شرق إيران من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان الإيرانية نويد دانائي، في تصريحات لوكالة أنباء /إرنا/ الإيرانية اليوم الأربعاء، إن هذه السيدة البالغة من العمر 103 أعوام خرجت من المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة اسبوع وبعد شفائها تماما من الاصابة بهذا الفيروس.

يُذكر أن أحدث احصائية حول فيروس كورونا المستجد في إيران حتى ظهر أمس الثلاثاء تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور الى اصابة 16 الفا و 169 وتعافي 5 الاف و 389 ووفاة 988 شخصا.

الزمالك يستغل فترة تعليق النشاط فى الحفاظ على النجوم.. بنود تحفيزية فى تجديد عقد محمود علاء.. ترشيح ساسى لتمديد تعاقده للتحصين من العروض الخليجية.. والاستقرار على تمديد تعاقد عبد الغنى قبل نهاية الموسم

يتطلع نادى الزمالك لاستغلال فترة تعليق النشاط وفقًا لاتباع قرار رئاسة الوزراء حرصًا على سلامة اللاعبين للوقاية من فيروس كورونا فى الحفاظ على النجوم قبل نهاية الموسم بتجديد التعاقدات، ويرصد "اليوم السابع" أبرز النجوم الذى يسعى الزمالك إلى تأمينهم فى التقرير التالى:

بنود تحفيزية فى تجديد عقد محمود علاء

وضعت إدارة نادى الزمالك عددًا من البنود التحفيزية لمحمود علاء مدافع الفريق والمنتخب الوطنى، فى عقده الجديد مع النادى الأبيض الذى أصبح يرتبط بتعاقد مع قلعة ميت عقبة يمتد إلى 2024 ستضمن تلك البنود مكافأة اللاعب بصورة مجزية عن المشاركات والإسهامات المختلفة مع الفريق الأبيض، يأتى ذلك فى ظل رغبة مجلس إدارة نادى الزمالك فى تحفيز اللاعب لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية مع الفريق الأبيض، بعدما أصبح الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك لذا حرص مسئولو النادى على وضع مجموعة من البنود التحفيزية في عقد اللاعب تتضمن مكافآته لتحفيزه نحو المساهمة بصورة مستمرة مع الفريق في المنافسات على مختلف البطولات وتحقيقه مزيدًا من الإنجازات بعد تحقيق عدد من البطولات المختلفة مع الفريق منذ انضمامه قادمًا من وادى دجلة.

"فيها حاجة حلوة".. دعوات لمواجهة كورونا ومكافحة الاستغلال.. أستاذ بجامعة القاهرة يطلق مبادرة للتبرع بنصف راتبه.. وصيدلية بالسويس توفر جوانتيات وكمامات مجانا.. ومستشفى أهلية تضع مبناها تحت تصرف وزارة الصحة

انطلقت مجموعة من الدعوات المجتمعية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث أطلق مجموعة من المواطنين مبادرات فردية لمواجهة استغلال الأزمات، وكذلك دعم جهود الدولة فى محاصرة الفيروس، وتقديم الخدمات للمجتمع، بينما أشار خبراء إلى أن الجهود المجتمعية كانت أهم أسباب نجاح تجربة الصين في مواجهة كورونا.

الدكتور حسانى الشحات، مدرس مساعد الاقتصاد بجامعة القاهرة، أطلق دعوة عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك" بالتبرع بنصف راتبه لتشخيص وعلاج فيروس كورونا. وقال:"بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، من منطلق المسؤولية الاجتماعية أعلن أنا المواطن حساني شحات محمد، مدرس مساعد اقتصاد، بإطلاق حملة التبرع لصالح تشخيص وعلاج وباء فيروس كورونا، والتبرع بنصف راتبي عن شهر مارس الجارى لصالح تشخيص وعلاج هذا الوباء، وأدعوا أساتذتى وأصدقائى وزملائى وطلابى وكل شخص محب للخير، لتبنى هذه المبادرة كلا على قدر استطاعته، حفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه وسوء."

وزير المالية يصدر 6 إجراءات لتحفيز البورصة أهمها إعفاء الأجانب من الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.

قال إن الحكومة قررت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١,٢٥ في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف عن عمليات الشراء والبيع، موضحًا أنه تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وزيرة الصحة تدعو لاعتبار الجمعة يوما مخصصا للتطهير لمحاصرة الفيروسات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة سير الإجراءات الحُكومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وآليات الاستعداد والجاهزية فى هذا الصدد.

وخلال الاجتماع عرضت وزيرة الصحة والسكان الموقف الراهن لحالات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد في مصر، والإجراءات الطبية المُتبعة حيالهم، وتجاه المخالطين لهذه الحالات المُكتشفة، كما عرضت الوزيرة الإجراءات المُتخذة على الصعيد الوطني لتقليل حدة إنتشار الفيروس، والتي تضمنت وقف الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتعليق الأحداث الرياضية، والفعاليات وحركة الطيران، والعروض الفنية، مُؤكدة أن كافة الخطوات الطبية والإجراءات الحكومية تتسق وتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، وتتوافق مع متطلبات كل مرحلة من مراحل مواجهة تطورات انتشار الفيروس.

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

نفى الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، حدوث زلزال كبير تتعرض له مصر غدا الخميس، مضيفا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ترددت بعض الشائعات عن زلزال سيحدث فى مناطق العياط، أطسا، وأهناسيا من خلال مكبرات الصوت فى مساجد تلك المناطق وحث المواطنين على الخروج من البيوت إلى الزراعات.

وأكد المعهد، بطلان تلك الشائعات، مشيرا إلى أن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أى بيانات بشأن تلك الشائعات من حدوث زلازل، وأهابت بالجميع التحقق من أى معلومات فى هذا الخصوص من المعهد.

الصحة العالمية: تسجيل 167 ألفا و515 حالة مصابة بكورونا حول العالم

أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل 167 ألفا و515 إصابة بفيروس كورونا فى 150 دولة حول العالم بينهم 6 آلاف و606 حالات وفاة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفى الذى يبث الآن عبر الإنترنت من مقر مكتب المنظمة بالقاهرة يجب على جميع الدول التعاون وتطبيق معايير مكافحة العدوى، مضيفا أهمية ترصد المرض وتجهيز المستشفيات وتقديم العلاج السريع للحالات.

وأضاف أهمية تبادل المعلومات مع الدول فيما يتم الكشف عن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وأشار إلى أهمية العزل والعلاج والكشف المبكر عن الحالات مع البعد عن المصابين أو من ظهرت عليهم أعراض.

منظمة الصحة العالمية: لن يتوفر علاج لفيروس كورونا قبل عام من الآن

قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية دول الإقليم تعاني من الأزمات أثرت على قوة الأنظمة الصحية من حيث الكوادر والإمكانات المادية ومنظمة الصحة تعمل مع الدول لتقوية أنظمتها الصحية للقضاء على الأوبئة مع متابعة إجراءات الحجر الصحى.

وأضاف المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفى الذى يبث الآن عبر الأنتر نت من مقر مكتب المنظمة بالقاهرة: عدد بسيط من الدول لا يبلغ عن إصابات بفيروس كورونا وهناك متابعة مستمرة لاحتواء أى خلل فى تقدير هذه الحالات.

تقرير بريطانى صادم: كورونا سيقتل نصف مليون بريطانى و2.2 مليون أمريكى

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن دراسة علمية صادمة لعلماء بريطانيين كانت السبب وراء تغيير استراتيجية لندن وواشنطن إزاء وباء كورونا من محاولة تخفيف انتشاره إلى العمل على وقفه، مشيرة إلى أن الدراسة توقعت أن الوباء سيقتل نصف مليون بريطانى على أقل تقدير، بخلاف 2.2 مليون أمريكى، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشاره.

وأوضحت الصحيفة أنه بعدما أنهى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون مؤتمره الصحفى يوم الاثنين الماضى، والذى شجع فيه مواطنيه على تجنب كل الاتصال غير الضرورى مع الآخرين، قام مساعدوه بإعداد إحاطة أخرى للصحفيين بعيدة عن الكاميرات.

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

أكد الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن دول الإقليم أبلغت عن 18 ألف و19 حالة مصابة بفيروس كورونا فى 18 دولة، منها 1010 حالة وفاة حتى الآن فى 7 دول، مضيفا: "نشهد الآن تزايد حالات الانتقال المحلى للمرض، وهذا أمر يدعونا للقلق ويتطلب منا التعجيل أكثر ببذل وتوحيد الجهود".

وقال "المنظرى" فى المؤتمر الصحفى الذى يبث عبر الإنترنت من مكتب المنظمة بالقاهرة: "على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ذهب فريق من خبراء المنظمة، وخبراء آخرين فى مجال الصحة العامة، فى بعثات مشتركة إلى العديد من البلدان في الإقليم، حيث تم الإبلاغ عن حالات إصابة وهناك بعثات ستدهب إلى دول أخرى خلال الأيام المقبلة".

الأزهر والافتاء على خط المواجهة لمنع انتشار كورونا.. تسجيل المناهج لكافة المراحل على بوابة المشيخة.. والجامعة تخلى المدينة الجامعية وتبدأ التعقيم.. والإفتاء تلغى دورة تأهيل المقبلين على الزواج

أكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، أن القطاع بدأ فى تسجيل المناهج التعليمية ضمن الخطة الاستباقية التى وضعها الأزهر لمواجهة مستجدات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، قد أصدر منشورًا حدد فيه عددًا من الضوابط التنظيمية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، وتضمن القرار إعداد مادة علمية إلكترونية لجميع الصفوف وإتاحتها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حال توقف الدراسة، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين (الإعدادية والثانوية) الأزهرية، ونماذج إجاباتها وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر.

العالم يتكاتف للقضاء على فيروس كورونا.. تحدى جديد من المطربة جلوريا جاينور "أغسل يديك" بأغنيتها I Will Survive لحث الجميع على اتباع تعليمات السلامة.. 350 ألف مشارك وجيمى فالون تيرى كروز فى صدارة الداعمين

يعيش العالم أجمع، حالياً أزمة صحية كبيرة، بعد تفشى فيروس كورونا المستجد فى الكثير من دول العالم، مما أضطر الكثير من النجوم والمشاهير لتنفيذ أدوار داعمة للجميع فى ظل المعاناة التى خلفها الفيروس بعد أسابيع قليلة من ظهوره، ودشنت المطربة العالمية جلوريا جاينور، حملة كبيرة من حسابها بموقع انستجرام، لتوعية الجميع بضرورة غسل اليدين للتصدى لتلك الأزمة.