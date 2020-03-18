أحياء الاسكندرية تواصل حملات منع تدخين الشيشة بالمقاهي

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الاسكندرية، حملات مجابهة ظاهرة تقديم "الشيشة" بالمقاهي بمعاونة القوات الأمنية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، والتصدي لظاهرة تقديم "الشيشة" لرواد المقاهي والكافيتريات

وقد ترأس الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه حملة مكبرة، بالتنسيق بين إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة المسائية ووحدة التدخل السريع ورخص المحلات والمتابعة الميدانية، بمعاونة قسم شرطة ثان المنتزه، واستهدفت الحملة المرور على عدد 40 مقهي وكافيتريا، وتم التحفظ على عدد 120 شيشة من الشيش المقدمة لرواد تلك المقاهي وذلك بكل من شارع (الملك، جمال عبدالناصر، المتفرع من شارع موريتانيا، سيدى كمال، البستان، سلمان الفارسى، اطلس ، وهران ، 45 باتجاه الكورنيش)، جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وجاري متابعة الحملات بمختلف مناطق الحي للتصدي لتلك الظاهرة

فضلا عن التحفظ على كل ما يشغل حرم الطريق العام من إشغالات خاصة بالمقاهي والمحال التجارية خلال خط سير الحملة حوالي 80 كرسي ، وتنفيذ الغلق لإحدى المراكز التعليمية بمنطقة المندرة بحري أمام مطعم قدورة للأسماك

وفى حى شرق الاسكندرية تم التنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة النقيب سعد رمضان، وشملت الحملة منطقة السيوف بتفرعاتها، وتم التفتيش على كافة المقاهي بالمنطقة والتحذير بمنع "الشيشة" والتحفظ منها على عدد 47 ، وحرر ممثلي مديرية الصحة عدد (4) محاضر اثنان منها لعدم حمل شهادة صحية وآخرين لعدم مراعاة النظافة، وآخر لإدارته بدون ترخيص ، وضبطت إدارة الأمن الصناعي 10حالات لعدد من المقاهي ومحال تجهيز المأكولات وجزارة لعدم تأمين الكهرباء وعدم وجود طفايات حريق بالمكان

وفى حى المنتزة أول شن حى المنتزة أول تحت اشراف حمدي عبد العليم شامه رئيس حي المنتزه أول ، حملة مكبرة يتواجد مدير اداره اشغال الطريق والاعلانات ويرافقه معاوني اشغال الطريق ، و قد تم شن حملات لإعادة الانضباط وقد تم التحفظ علي كميه من (الشيشه) والاشغالات بكل من شارع مسجد سيدي بشر بحري، شارع جمال عبد الناصر ، شارع خالد بن الوليد ، شارع عبد السلام عارف ترام ، شارع احمد بركات