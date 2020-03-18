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أبو الغيط يكلف السفير أحمد رشيد الخطابى برئاسة قطاع الرقابة المالية

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:55 م
أبو الغيط يكلف السفير أحمد رشيد الخطابى برئاسة قطاع الرقابة المالية السفير الخطابى يؤدى القسم أمام أبو الغيط
كتب مصطفى عنبر

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أصدر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قراراً تنفيذياً بتولي السفير أحمد رشيد خطابي ، الأمين العام المساعد الجديد ، مهام رئاسة قطاع الرقابة المالية بالأمانة العامة.

 

وكان أبو الغيط قد استقبل السفير الخطابي، وهو من المغرب، حيث قام بأداء قسم الولاء للجامعة العربية.

 

يُشار في هذا السياق إلى أن القطاع كان يرأسه السفير قيس العزاوي والذي تولى  رئاسة قطاع الاعلام والاتصال.

 

تجدر الإشارة إلى ان السفير الخطابي، قد صدر قرار تعيينه أميناً عاماً مساعداً خلال أعمال الدورة (153) لمجلس وزراء الخارجية العرب التي عقدت يوم 4 مارس الجاري بالقاهرة، والتي أقرت أيضاً تعيين أمينين عامين مساعدين جديدين من الجزائر وتونس.

 

الجدير بالذكر أن السفير الخطابي له مسيرة دبلوماسية حافلة في بلده، حيث كان آخر منصب يتقلده هو سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين، وعمل مرات عديدة بديوان  وزير الشئون الخارجية والتعاون مكلفا بموضوعات متعددة.

 

 


الجامعة العربية

أبو الغيط

احمد رشيد خطابى

المغرب

جامعة الدول العربية

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