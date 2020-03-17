يابانى يشخص بفيروس كورونا مرة أخرى بعد خروجه من المستشفى

كتبت إيناس البنا

تجددت إصابة رجل ياباني بالفيروس التاجي كورونا المستجد للمرة الثانية بعد أسبوعين من تعافيه من الإصابة القاتلة، ووفقا لتقري " ديلى ميل" البريطانية، فإن الرجل صاحب الـ 70 عاما، كان على متن سفينة دياموند برينسيس الموبوءة بالمرض في فبراير وقت تشخيصه بالفيروس .

وتلقى الرجل العلاج في منشأة طبية في طوكيو، وعاد إلى منزله بعد أن جاءت اختبارات COVID-19 سلبية ، حسب تقرير وسائل الإعلام المحلية.

ولكن لم يمض وقت طويل بعد إخباره أنه في حالة جيدة، إلا وأصيب بحمى ودرجة حرارة 39 درجة مئوية مرة أخرى، وبعد الفحص تم تشخيصه بـ COVID-19 مرة أخرى.

وتلك الواقعة ليست المرة الأولى التي يتم فيها "إعادة إصابة" مريض فيروس كورونا مرة أخرى، ولكن قد تم تشخيص امرأة يابانية مرة أخرى أيضا بعد أسبوعين من شفائها، وأعرب الخبراء عن قلقهم من احتمال انتكاس المرضى مرة أخرى.

ولكن فى دراسة عن القرود ، نشرت اليوم ، قد تبث الأمل فى قلوب الكثير، بعد أن أثبتت أن الحيوانات طورت مناعة ضد الفيروس بعد إصابتها به في المختبر.

وصلت حالات الإصابة العالمية للفيروس التاجى كورونا " COVID-19 إلى 182,423 اليوم، مع الإبلاغ عن أكثر من 7,155حالة وفاة.