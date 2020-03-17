وزير الخارجية يغادر القاهرة فى مستهل جولة أفريقية تشمل 7 دول

كتب أحمد مصطفى

غادر مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري، متوجها إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا علي متن طائرة خاصة فى مُستهل جولة أفريقية، تشمل جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، حيث يقوم شكرى خلال الجولة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الإفريقية الشقيقة.

كان وفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومشاركة السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، قد زار كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث التقى الوفد وزراء خارجية تلك الدول لتسليم الرسائل الموجهة من رئيس الجمهورية إلى قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة، فضلاً عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص.

وبحث الوفد المصري خلال لقاءاته بالعواصم الثلاث ببحث سُبل تعزيز العلاقات بين مصر وتلك الدول الشقيقة في كافة المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة سفراء جمهورية مصر العربية في العواصم الثلاث.