هل المتوفى بكورونا لا نصلى عليه ولا نسير فى جنازته؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

"هل من مات بسبب فيروس كورونا لا نصلى عليه ولا نسير فى جنازته؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال ممدوح: "ذلك طبعا من الشائعات التى تنتشر هذه الأيام مثل الشائعة التى انتشرت بالأمس حول وجود 19 ألف مريض بفيروس كورونا فى مصر، ويجب علينا فى أوقات الشائعات ألا نعطى أذننا لكل شيء، ونتلقى المعلومات من المصادر الصحية لأن أحيانا من يقتل الإنسان الهلع والخوف أكثر من الشيء الذى نخاف منه".

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وجوب الصلاة على المسلم المتوفى سواء كان متوفيا بسبب كورونا أو غير ذلك، وأن ما يردد حول جواز عدم الصلاة على المتوفى بسبب فيروس كورونا شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أصدر بيانا أمس الاثنين، قال فيه: "إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول أن مصر لديها 19 ألف حالة من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والمحافظات المعنية، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدوا أنه لا صحة لإعلان حول أن مصر لديها 19 ألف حالة من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على الشفافية الكاملة فى الإعلان عن أى حالات إصابة بالفيروس، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التى أشادت منذ ساعات على لسان ممثلها فى لقاء على قناة CNN بالطريقة التى تعاملت بها مصر مع فيروس كورونا ونجاحها فى السيطرة على معدلات انتشار الفيروس، نظرًا لما تتمتع به من نظام مراقبة من أقوى الأنظمة فى المنطقة.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أن إجمالى عدد المصابين الذين تم تسجيلهم فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد 15 مارس 2020، بلغ 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل .