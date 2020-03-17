نقيب الزبالين: اللى خايف من كورونا يزود مناعته عندنا مع 16 ألف طن قمامة يوميا

قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، أن جامعى القمامة من أعضاء النقابة مستمرين فى أعمالهم، لتنظيف شوارع القاهرة، مشيرا إلى أن هناك 6 مناطق للزبالين بالقاهرة الكبرى، هم: أرض اللواء- المحور، منشية ناصر- جبل المقطم، الوحدة الوطنية – سجن طرة، حلوان خلف مدافن مايو، البراجيل – إمبابة، الخصوص – القليوبية"، وتجمع يوميا حوالى 16 ألف طن من المخلفات الصلبة من المنازل.

وأوضح المقدس، أن الستة مناطق يعمل بها مليون جامع للقمامة، مضيفا: “ياريت الناس اللى بتطلع شائعات عن عدد حالات الإصابة بكورونا، وخايفة من كورونا، عندنا 6 مناطق للزبالين، فيهم مليون شخص، اللى خايف يجى عندنا ياخد مناعة، وميخافش، بس بشرط يقعد يومين عندنا، وميقلقش احنا أهل الكرم، ولو فى مرض متفشى فى مصر لا قدر الله، كان ظهر عندنا، لكن فى مليون زبال يعملون مثل الأسود".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الحالات الجديدة التى ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحًا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقى من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين واحدة لألمانى الجنسية يبلغ من العمر 72 عامًا بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصرى يبلغ من العمر50 عامًا من محافظة الدقهلية.

وقد أكدت وزارة الصحة والسكان أن الغذاء الصحى المتوازن الذى يتضمن الخضروات والفاكهة وممارسة الرياضة يوميا يحمى من عدوى كورونا، ومؤكدة أن 80 % من الحالات التى تصاب بالمرض تشفى بدون تناول أدوية نتيجة مقاومة الجسم للمرض خاصة إذا كان متميزا بارتفاع درجة المناعة .

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب عرضة للإصابة بالمرض ودعت إلى أهمية العزل المنزلى وعدم الخروج لتفويت الفرصة على اتشار العدوى خاصة فى التجمعات الكبرى والأماكن المزدحمة مثل المترو .