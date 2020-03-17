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نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:00 ص
نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا يوسف حمزة الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، إن مجلس النقابة ولجنة الانتخابات لم يجتمعا حتى الآن، للرد على طلب تأجيل الانتخابات المقرر لها الخميس 26 مارس 2020، مشيرا إلى أنهما لا يمكنهما اتخاذ قرار بالتأجيل، خاصة أن الانتخابات تتم وفق نص قانون النقابة، ولا يمكن مخالفته بالتأجيل أو التغيير، ولا يمكن اتخاذ قرار بالتأجيل إلا بناءا على دراسة وافية للوضع.
 
وأوضح حمزة، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن لجنة الانتخابات تلقت طلبا من النقابة الفرعية بمحافظة الدقهلية، بتغيير لجنة الاقتراع لمكان أكثر اتساعا، وتم الموافقة عليه، والأمر نفسه تكرر مع النقابة الفرعية بسوهاج، مشيرا إلى أن أي نقابة فرعية تتوقع زيادة الأعداد المنتظر مشاركتها بالتصويت في الانتخابات عن القدرة الاستيعابية لمقراتها، يمكنها تقديم طلب للجنة الانتخابات، والتي بدورها ستدرس إمكانية تطبيقه من عدمه، لتجنب عدوى فيروس كورونا.
 
يأتي ذلك، بعدما تقدم الدكتور صلاح العباسى، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، بطلب رسمي لمجلس النقابة، واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى، لتأجيل عقد انتخابات التجديد النصفى، المقرر لها الجمعة 26 مارس 2020، وإعادة إجراءاتها للمواعيد المناسبة التي تراها اللجنة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار مرض الكورونا، مشيرا إلى أن مقرات الغالبية العظمى من النقابات الفرعية بالمحافظات، مساحتها صغيرة، ومُغلقة مما يسهل من انتشار الوباء، مشيرا إلى أن طلبه يهدف للحفاظ على صحة أطباء الأسنان بصفة خاصة، وجميع المواطنين العاملين بالنقابة ومقراتها بشكل عام، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع.
 
وكانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، قد أعلنت إجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم الخميس 26 مارس الجارى، بالإضافة إلى الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، يوم الجمعة 27 مارس 2020.
 

نقابة الاسنان

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