نادى قضايا الدولة يخاطب الصحة لتقييم منشآته للوقاية من كورونا

كتب ــ إبراهيم قاسم

أرسل المستشار أحمد خليفة رئيس نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة، خطابا إلى وزارة الصحة والسكان، لطلب تعقيم منشآت النادي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح مرتاديه من المستشارين وأسرهم.

وجاء نص الخطاب المرسل من رئيس النادي إلى وزارة الصحة والسكان، أنه في ضوء الإجراءات التي تتخذها الوزارة نحو مكافحة انتشار فيروس كورونا وفى إطار قيام المستشارين وأسرهم بالتردد على نادى مستشاري قضايا الدولة الكائن في شارع أبو الفدا بالزمالك بشكل مستمر وكذلك استراحتي المستشارين بشارع 26 يوليو بوسط البلد، وبمنطقة صقر قريش بالمعادي فإنه يقتضي حفاظا على سلامتهم تعقيم تلك المنشآت.

وطالب النادي بتوجيه نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من خلال الإدارة المختصة بالوزارة مع ضرورة اعتبار الأمر هام وعاجل.

وأوضح المستشار أمين عبد الرحيم عضو مجلس إدارة النادي، أن مخاطبة النادي لوزارة الصحة يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة نحو مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن النادي هو المتنفس الوحيد للمستشارين وأسرهم في ظل الإجراءات التي تتطلب عدم الاختلاط او التواجد في أماكن ضيقة وغير مفتوحة، لذلك فإن النادي طالب بالتعقيم والتطهير بشكل يقي من الأوبئة والأمراض.

وكان مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قرر غلق فرع النادي النهري بالعجوزة وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية، غلقا كليا اعتبارا من غدا.

وإلغاء كافة الفعاليات الخاصة بالصالون الثقافي وحفلات عيد الأم وكافة الندوات، كما قرر مجلس الإدارة غلق فرع النادي بشامبليون جزئيا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة.