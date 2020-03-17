اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:11 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 4:36   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:04 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:30 
 
موعد صلاة المغرب 6:05
 
ميعاد صلاة العشاء 7:22 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 4:40 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:09 
 
موعد صلاة العصر 3:34 
 
توقيت صلاة المغرب 6:10 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:28 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 4:32 
 
توقيت صلاة الظهر 12:00 م 
 
موعد صلاة العصر 3:26 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 01: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:18 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 4:26 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:52 
 
موعد صلاة العصر 3:17 
 
توقيت صلاة المغرب 5:54 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:08 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 4:34 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:00 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:13 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 5:08 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:30 م 
 
موعد صلاة العصر 3:54 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:34 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:43 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 5:06 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:30 م 
 
موعد صلاة العصر 3:55 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:35 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:45 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 4:38 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:02 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:07 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:17 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 4:22 
 
توقيت صلاة الظهر 11:49 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 5:52 
 
موعد صلاة العشاء 7:07 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 5:08 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:31 م 
 
موعد صلاة العصر 3:57 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:33 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:46 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 5:05 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:36 م 
 
موعد صلاة العصر 4:01 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:38 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:58 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 4:30 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:57 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  5:58 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:15 م 
 
 
 
 
 

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