اليوم السابع
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مكافأة 28 دولارا لكل مواطن يقتل كلبا ضالا فى الصين

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:35 ص
مكافأة 28 دولارا لكل مواطن يقتل كلبا ضالا فى الصين كلاب ضالة - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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تسعى المدن الصينية إلى التخلص من ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة فى الشوارع، وسط استمرار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن مجلس مدينة دوانجون الصغيرة بمقاطعة قوانجتشو في بيان عن تقديم مكافآت مالية للسكان مقابل التخلص من الكلاب الضالة، مفيدا بأن إن كل من يقبض على كلب ضال ويقتله سيحصل على مكافأة تبلغ 200 يوان (28 دولاراً)، بدعوى زيادة الشكاوى من انتشار الكلاب الضالة.

وذكر بيان مجلس المدينة، أن الإعلان عن المكافئة يشمل الكلاب التى تتجول دون رقاقة تحمل بيانات أصحابها، ولكن اضطر المجلس إلى سحب الإعلان لاحقاً عقب تزايد الانتقادات من السكان الذين اعتبروا الدعوة انتهاكاً لحقوق الحيوان، وفق ما قالت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

ونفى المسؤولون في مجلس مدينة دوانجون أن يكون الهدف من دعوتهم هو التشجيع على قتل الكلاب، مؤكدين أن الحملة تهدف في المقام الأول إلى تنظيم رعاية الحيوانات الأليفة.

وكان قد خرج 930 شخصا من مستشفيات الصين بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقارير عن 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و13 وفاة جديدة في الصين اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" من بين الوفيات، هناك 12 حالة في مقاطعة هوبي وواحدة في مقاطعة شنشي، حسب اللجن، في الوقت نفسه، تم تسجيل 45 حالة يشتبه بإصابتها، وفقا لما ذكرته اللجنة، وخرج 930 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الاثنين، فيما انخفض عدد المرضي الذين يعانون من حالة خطيرة بواقع 202 الى 2830 شخصا.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 80881 حالة بمن فيهم 8976 مريضا مازالوا يتلقون العلاج و68679 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3226 شخصا توفوا بسبب المرض.

وقالت اللجنة إنه مازال 128 شخصا يشتبه في إصابتهم بالفيروس.


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