محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

إبراهيم سعيد

أفادت قناة العربية الإخبارية، خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف لانتشار فيروس كورونا.

ومن جانب اخر قرر مجلس الوزراء الأردنى، اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، وقال التليفزيون الأردنى، أن من ضمن هذه الإجراءات توقيف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم فى نقل العدوى، وتعليق عمل وسائل النقل الجماعى، مع بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والمحروقات والكهرباء.

وقرر مجلس الوزراء الأردنى، تعطيل القطاع العام والخاص باستثناء القطاع الصحى كاملًا، مؤكدا عدم مغادرة المنزل إلا فى الحالات الضرورية القصوى.

كما قرر مجلس الوزراء، منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، ومنع التنقل بين المحافظات، ووقف العمليات والمراجعات الطبيّة ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليّات الطارئة.

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة الأردن، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 33 حالة، بعد اكتشاف 4 حالات جديدة، وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت أمس الإثنين، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد فى الأردن إلى 29 حالة مؤكدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، أن المصابين هم 22 أردنيا و6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة فى الأردن، موكدا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد.