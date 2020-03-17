محافظ القاهرة يمنع تبادل المعلومات الورقية بين الدواوين ويستبدلها بالإيميل

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .

جاء قرار المحافظ ضمن سلسلة من الاجراءات التى تتخذها المحافظة لحماية العاملين لديها من فيروس كورونا كما يساعد هذا القرار فى التسهيل على الموظفين الذين تسمح لهم طبيعة عملهم بالعمل من المنزل وهو ما يضمن سير العمل.

يذكر أن محافظة القاهرة لديها صندوق بريد إلكترونى حكومى بامتداد @cairo.gov.eg وتم اعداد عناوين بريد إلكترونى من خلاله لكل المناطق والاحياء وإدارات الديوان العام.

كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اتخذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، منها منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم اقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.

كما وجه محافظ القاهرة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.

وتستمر أعمال التعقيم والتطهير بالمحافظة ودواوين الأحياء والمؤسسات الحكومية، مع نشر ملصقات للتوعية بأعراض فيروس كورونا، وطرق الوقاية، مع استمرار حملات التوعية على صفحات الأحياء والمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتشديد فى تنفيذ إجراءات الوقاية من خلال تطهير الشوارع والدواوين العامة .

ويتواجد بالديوان سيارة إسعاف مجهزة لنقل أى حالة يشتبه بها، كما تم نشر أرقام المستشفيات التى تستقبل الحالات التى تشعر بأى أعراض، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.