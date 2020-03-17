اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يمنع تبادل المعلومات الورقية بين الدواوين ويستبدلها بالإيميل

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:06 م
محافظ القاهرة يمنع تبادل المعلومات الورقية بين الدواوين ويستبدلها بالإيميل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .

 

جاء قرار المحافظ ضمن سلسلة من الاجراءات التى تتخذها المحافظة لحماية العاملين لديها من فيروس كورونا كما يساعد هذا القرار فى التسهيل على الموظفين الذين تسمح لهم طبيعة عملهم بالعمل من المنزل وهو ما يضمن سير العمل.

 

يذكر أن محافظة القاهرة لديها صندوق بريد إلكترونى حكومى بامتداد @cairo.gov.eg وتم اعداد عناوين بريد إلكترونى من خلاله لكل المناطق والاحياء وإدارات الديوان العام.

 

كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اتخذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، منها منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

 

وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم اقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.

 

كما وجه محافظ القاهرة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.

 

وتستمر أعمال التعقيم والتطهير بالمحافظة ودواوين الأحياء والمؤسسات الحكومية، مع نشر ملصقات للتوعية بأعراض فيروس كورونا، وطرق الوقاية، مع استمرار حملات التوعية على صفحات الأحياء والمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتشديد فى تنفيذ إجراءات الوقاية من خلال تطهير الشوارع والدواوين العامة .

 

ويتواجد بالديوان سيارة إسعاف مجهزة لنقل أى حالة يشتبه بها، كما تم نشر أرقام المستشفيات التى تستقبل الحالات التى تشعر بأى أعراض، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

 


القاهرة

فيروس كورونا

الصحة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة القاهرة تمنع سوق الثلاثاء الأسبوعى بالمرج بسبب كورونا.. صور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:07 م

محافظة القاهرة: تعقيم أماكن التدريب داخل الهيئات الرياضية.. صور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:05 م

صور.. فحص المترددين على ديوان محافظة القاهرة ونقل المشتبه بهم للمستشفيات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:33 ص

إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالقاهرة والجيزة لمواجهة كورونا.. حملات مكثفة للأجهزة التنفيذية شملت صالات الجيم والحضانات.. ومحافظ القاهرة: أجهزة الدولة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية

الإثنين، 16 مارس 2020 06:30 م

محافظ القاهرة يحظر الأسواق الأسبوعية ويلغى البصمة

الإثنين، 16 مارس 2020 06:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة