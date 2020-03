كورونا ميتر.. 1010 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة.. والإصابات تقترب من 200 ألف

تصاعدت بسرعة رهيبة وتيرة الأحداث العالمية بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن حصيلة ضحايا الفيروس الجديد خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 18019 حالة فى 22 دولة، توفى منهم 1010 حالة بينما تعافى 5599 حالة، لتقترب عدد الإصابات منذ بداية انتشار الفيروس إلى 190 ألف حالة إصابة فى 162 دولة حول العالم، ونحو 7500 متوفى، معظمهم فى الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الحالات الجديدة التى ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار "مجاهد" إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصرى يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفى بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه مجاهد، إلى أن إجمالى المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقى الحالات "السلبية" يتم متابعتها فى مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف مجاهد عن إجمالى عدد المصابين الذين تم تسجيلهم فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

الاتحاد الأوروبى يغلق الحدود الخارجية لأوروبا لمنع انتشار كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قررت بالإجماع، الثلاثاء، حظر دخول الأفراد المنتمين إلى دول من خارج التكتل لـ30 يوما، بهدف الحد من تفشى وباء كورونا المستجد.

وقالت ميركل فى مؤتمر صحفى بعد اجتماع عبر الفيديو مع قادة الدول الأوروبية، إن الدول الأعضاء وافقت كلها على فرض حظر دخول مع بعض الاستثناءات الطفيفة، موضحة أن هذا الحظر سيسرى لمدة شهر.

وأبرز الاستثناءات للغلق، السماح بدخول المواطنين الأوروبيين وعائلاتهم والمقيمين لمدة طويلة والبريطانيين والدبلوماسيين والطواقم الطبية والباحثين.

فيما أصرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على ضرورة تنسيق جميع دول الاتحاد جهودها داخل التكتل، مؤكدة ضرورة استمرار حرية تنقل البضائع، ولا سيما المنتجات الطبية.

وأضافت: "العدو هو الفيروس، وعلينا الآن أن نبذل كل ما فى وسعنا لحماية شعوبنا وحماية اقتصاداتنا، نحن مستعدون لعمل كل ما هو مطلوب، ولن نتردد فى اتخاذ إجراءات إضافية مع تطور الوضع".

