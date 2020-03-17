كورونا ميتر.. 1010 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة.. والإصابات تقترب من 200 ألف

كتب محمد تهامى زكى

تصاعدت بسرعة رهيبة وتيرة الأحداث العالمية بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن حصيلة ضحايا الفيروس الجديد خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 18019 حالة فى 22 دولة، توفى منهم 1010 حالة بينما تعافى 5599 حالة، لتقترب عدد الإصابات منذ بداية انتشار الفيروس إلى 190 ألف حالة إصابة فى 162 دولة حول العالم، ونحو 7500 متوفى، معظمهم فى الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة.



بيان الصحة العالمية

مصر: ارتفاع تسجيل 196 إصابة بكورونا و6 حالات وفاة وشفاء 26

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الحالات الجديدة التى ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار "مجاهد" إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصرى يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفى بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه مجاهد، إلى أن إجمالى المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقى الحالات "السلبية" يتم متابعتها فى مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف مجاهد عن إجمالى عدد المصابين الذين تم تسجيلهم فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.



كورونا ميتر

الاتحاد الأوروبى يغلق الحدود الخارجية لأوروبا لمنع انتشار كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قررت بالإجماع، الثلاثاء، حظر دخول الأفراد المنتمين إلى دول من خارج التكتل لـ30 يوما، بهدف الحد من تفشى وباء كورونا المستجد.

وقالت ميركل فى مؤتمر صحفى بعد اجتماع عبر الفيديو مع قادة الدول الأوروبية، إن الدول الأعضاء وافقت كلها على فرض حظر دخول مع بعض الاستثناءات الطفيفة، موضحة أن هذا الحظر سيسرى لمدة شهر.

وأبرز الاستثناءات للغلق، السماح بدخول المواطنين الأوروبيين وعائلاتهم والمقيمين لمدة طويلة والبريطانيين والدبلوماسيين والطواقم الطبية والباحثين.

فيما أصرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على ضرورة تنسيق جميع دول الاتحاد جهودها داخل التكتل، مؤكدة ضرورة استمرار حرية تنقل البضائع، ولا سيما المنتجات الطبية.

وأضافت: "العدو هو الفيروس، وعلينا الآن أن نبذل كل ما فى وسعنا لحماية شعوبنا وحماية اقتصاداتنا، نحن مستعدون لعمل كل ما هو مطلوب، ولن نتردد فى اتخاذ إجراءات إضافية مع تطور الوضع".

The @EU_Commission works around the clock to address the coronavirus. The EU:



▪️brings home EU citizens stranded outside the 🇪🇺

▪️supports companies+people who risk losing their jobs

▪️accelerates & funds research to develop vaccines

▪️works w/ industry & govs on more equipment pic.twitter.com/hJURqecjC7 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2020

إيطاليا: 345 حالة وفاة جديدة

مازالت إيطاليا تسجل أرقام عالية فى نسبة الوفيات بسبب كورونا، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 2503، بعد تسجيل 345 حالة وفاة جديدة، وفقا لما أعلنه أنجيلو بوريلى، المدير العام للدفاع المدنى خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة روما، الذى أوضح أن عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 26 ألفا و62 حالة، مشيرا إلى أنه مع احتساب الوفيات والحالات التى تعافت، يصبح إجمالى الإصابات 31 ألف و506.

وأكد بوريلى، أن 192 حالة شفيت الثلاثاء، ليصبح مجموع من تعافوا ألفين و941 شخصا.



إيطاليا

إصابة 52 من موظفى البنتاجون بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن عدد الذين يحملون فيروس "كوفيد-19" لديها، وصل إلى 52 عنصرا، وأوضحت الوزارة أن هناك 42 عنصرا من القوات المسلحة الأمريكية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عشرة موظفين مدنيين يعملون بالوزارة.

وأشار البنتاجون إلى أن عدد المصابين من أفراد عائلات الموظفين وصل إلى 17 شخصا، بالإضافة إلى إصابة خمسة متقاعدين آخرين.

وكشفت الوزارة أن لديها 14 مختبرا صحيا تعمل على فحوص فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير الوزارة نحو 14 ألف و500 جهاز تحليلى للفيروس، كما أعلنت عن وجود نحو أربعة آلاف و263 سريرا لفحص الفيروس، بجانب إجرائها فحوصات على 495 موظفا عسكريا ومدنيا حتى يوم 16 مارس.



البنتاجون

ارتفاع الوفيات فى فرنسا إلى 148 حالة ودخول الحجر حيز التنفيذ

وفى فرنسا، بدت شوارع العاصمة باريس، خاوية تمامة عقب دخول إجراءات الحجر الصحى الكامل حيز التنفيذ فى محاولة لكبح تفشى فيروس كورونا فى فرنسا التى سجلت 148 حالة وفاة ونحو 6600 إصابة حتى الثلاثاء، وفقا لـ"فرانس 24" هرع المواطنون فى العاصمة صباح الثلاثاء، إلى الريف قبيل دخول الحجر حيز التنفيذ، وأن هناك تعزيز أمنى كبير من قبل الشرطة والجيش لتطبيق نظام المخالفات على المارة فى حالة التنقل غير الضرورى.

ودخل الحجر الصحى، حيز التنفيذ فى محاولة من الحكومة الفرنسية لإبطاء تفشى فيروس كورونا فى البلاد وفى القارة العجوز التى باتت البؤرة الثانية بعد الصين لتفشى المرض فى العالم، خصوصا بعد إعلان إيطاليا الإثنين تسجيل ألفى حالة وفاة.



فرنسا

47 إصابة جديدة بكورونا فى بريطانيا وارتفاع عدد الضحايا إلى 1950 و67 وفاة

أعلنت الحكومة البريطانية، عن تسجيل 407 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 1950 حالة و67 حالة وفاة.



بريطانيا

إسبانيا تسجل 182 وفاة وألفى إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت إسبانيا اليوم الثلاثاء 182 وفاة وألفى إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، جاء ذلك بحسب مصادر إعلامية قبل قليل، وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 491 حالة، وفيما وصل الإصابات بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 11778، لتصبح ثانى أكثر بلدان أوروبا تضررا من الفيروس بعد إيطاليا.

أصبحت إسبانيا دولة شبة مشلولة بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى إغلاق حوالى 300 ألف مطعم وحانة، وأصبحت الشوارع خالية.

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى إيران إلى 2384 شخصا

ذكر موقع إيران إنترناشيونال، المعارض للنظام الإيرانى، بارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 2384 شخصا، فى غضون ذلك قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية على التليفزيون الرسمى أن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ارتفعت إلى 988 حالة بزيادة 135 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المتحدث كيانوش جهانبور: "عدد الوفيات 988... ومع زيادة ظهور 1178 حالة إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، يبلغ إجمالى عدد الإصابات فى البلاد 16169 حالة". وأضاف أن 5389 شخص تعافوا من المرض.

البيت الأبيض ستطلب نحو 850 مليار دولار للحد من التبعات الاقتصادية لكورونا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الثلاثاء، نقلا عن أربعة مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز تهدف لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ينوى بحث الطلب مع الزعماء الجمهوريين فى مجلس الشيوخ اليوم مضيفة أن الحزمة تهدف لاستغلال ضرائب الأجور أو آليات أخرى لضخ سيولة فى الاقتصاد.

تأجيل البطولات القارية حول العالم

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، تأجيل منافسات النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا التى كان مقررا إقامتها الصيف المقبل إلى عام 2021 بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، أن كونميبول اتخذ قراره بتأجيل البطولة لمدة عام على أن تتم فى الفترة من 11 يونيو حتى 10 يوليو من العام المقبل 2021، وإبقاء الضيوف كما هما منتخبى قطر وأستراليا برفقة المنتخبات العشر فى القارة اللاتينية، وأيضا إقامتها كما هى فى الأرجنتين وكولومبيا.

كما أعلن أعلن الاتحاد الأوروبى "يويفا" عن تأجيل منافسات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020" الصيف المقبل، ليصبح يورو 2021، لتقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو من العام المقبل فى 12 مدينة أوروبية، وأيضا أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بشكل رسمى اليوم، تأجيل فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020 المقرر إقامتها بالكاميرون، أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا المتفشى فى جميع أنحاء العالم.

السعودية تعلن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة والاكتفاء برفع الآذان فى المساجد

قررت السعودية الاكتفاء برفع أذان الصلوات الخمس فى المساجد، حيث أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بوقف صلاة الجمعة والجماعة فى المساجد باستثناء الحرمين الشريفين.

وفيما يلى نص البيان حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية: أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية قرارها رقم (247) فى 22 / 7 / 1441 هـ فيما يلى نصه:

"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد .. فقد اطلعت هيئة كبار العلماء فى دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض، على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها واطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح وزير الصحة لدى حضوره فى هذه الجلسة التى أكدت على خطورتها المتمثلة فى سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم وما بينه من أنه ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء فإن الخطورة ستكون متضاعفة مبيناً أن التجمعات تعتبر السبب الرئيسى فى انتقال العدوى".

وبناء على ما تقدم فإنه يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض فى المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع فى المساجد، ويقال فى الأذان: صلوا فى بيوتكم؛ لحديث بن عباس أنه قال لمؤذنه ذلك ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخارى ومسلم.

وتصلى الجمعة ظهراً أربع ركعات فى البيوت.

ومن فضل الله تعالى أن من منعه العذر عن صلاة الجمعة والجماعة فى المسجد فإن أجره تام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ) أخرجه البخارى.

إصابة لاعب يوفنتوس ماتويدى بفيروس كورونا

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى، إصابة لاعبه الفرنسى بليز ماتويدي، بفيروس كورونا المستجد، فى البيان الذى نشره اليوفى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، الذى ذكر فيه "تنبيه: تم اكتشاف حالة ثانية من فيروس الكورونا للاعب من صفوف الفريق نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا بليز ماتويدى بعد ظهور نتيجة إيجابية للفحوصات التى خضع لها، سيستمر مراقبة اللاعب، إنه بخير".

ويعد ماتويدى ثانى حالة من يوفنتوس تصاب بفيروس كورونا بعد المدافع دانييلى روجانى.

اتهامات متبادلة بين أمريكا والصين

تسبب فيروس كوورنا، فى اشتعال معركة الاتهامات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصف الرئيس الأمريكى ترامب، الفيروس المستجد بـ"كورونا الصينى، لترد الخارجية الصينية على هذه الاتهامات، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية ينج شوانج، قائلا: "بعض السياسيين فى الولايات المتحدة، ربطوا كورونا بالصين، ولطخوا سمعتها"، مضيفا: "الصين تعرب عن سخطها ومعارضتها الشديدين لذلك، وندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن توجيه أصابع الاتهام نحو الصين، الأولوية القصوى أن يتعاون المجتمع الدولى فى مكافحة الفيروس"، ليخرج ترامب مدافعا عن نفسه قائلا: "استخدام عبارة الفيروس الصينى للإشارة إلى فيروس كورونا المستجد، لأنه أتى من الصين، أعتقد أنها عبارة فى محلها تماما، مضيفا: "الصين نشرت معلومات مغلوطة مفادها أن جيشنا نقل إليها الفيروس، وبدل الدخول فى جدل، قلت سأسميه (الفيروس) بالإشارة إلى البلد الذى جاء منه".

وامتدت الحرب بين الصين وأمريكا، بعدما أعلنت السلطات الصينية سحب تراخيص العديد من الصحفيين الأمريكيين، ليتهم وزير الخارجية الأمريكى، الصين، بأنها تحرم العالم من الوصول إلى معلومات بشأن ما يحدث داخل البلاد بسبب طردها لصحفيين من ثلاث صحف أمريكية، مضيفا أن عمليات الصحافة الحرة أمر جيد بالنسبة للشعب الصينى فى ظل هذه التحديات.

الملكة إليزابيث تلغى حفلات الحدائق وتتوجه إلى قلعة وندسور

قال قصر بكنجهام، إن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ألغت حفلات الحدائق التى تقيمها سنويا وستتوجه إلى قلعة وندسور غربى لندن قبل الوقت المعتاد لذلك حيث ستقيم لفترة أطول من المقرر بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأضاف القصر "بالتشاور مع الأطقم الطبية والحكومة تقرر إلغاء أو تأجيل عدد من المناسبات العامة التى تضم أعدادا كبيرة من الناس والمقرر أن تحضرها الملكة وأعضاء آخرون من العائلة المالكة فى الأشهر المقبلة".

قال قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث ألغت كل ارتباطاتها العامة الأسبوع القادم بسبب تفشى فيروس كورونا، وقال بيان "فى إجراء وقائى منطقى ولأسباب عملية فى ظل الظروف الراهنة، يتم إجراء تغييرات فى الالتزامات اليومية للملكة فى الأسابيع القادمة".

وقال القصر، بحسب ديلى ميل: "بالتشاور مع الأسرة الطبية والحكومة، سيتم تغيير موعد زيارة صاحبة الجلالة القادمة لتشيشاير وكامدن.. ستستمر الاجتماعات كالمعتاد".

إصابة كريستوفر هيفجو بطل "Game of Thrones"

بفيروس كورونا

أعلن النجم كريستوفر هيفجو بطل "Game of Thrones" عن إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام.