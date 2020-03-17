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كواليس تطبيق أول تجربة سريرية للقاح كورونا على 45 أمريكيا.. فيديو

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:29 م
كواليس تطبيق أول تجربة سريرية للقاح كورونا على 45 أمريكيا.. فيديو كورونا
كتبت إيناس البنا

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أثار إعلان وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية عن بدء التجارب السريرية على الأشخاص المصابين فيروس كورونا الكثير من الأمل فى نفوس الكثير على مستوى العالم.

 

هل تنجح تجربة أول لقاح لكورونا؟

 

الرئيس الأمريكى أعلن

أن أول تجربة للقاح كورونا واعدة

وتسير بشكل جيد

فما هى قصته؟

 

أعلنت الولايات المتحدة بدء أول تجربة سريرية

لاختبار لقاح فيروس كورونا بعد إنتاجه

 

طلبت أمريكا متطوعين بصحة جيدة لإجراء التجربة

تطوع 45 شابا مطابقين للشروط

وتم إعطاؤه لأول متطوع

وسيتم تجربته على باقى المتطوعين بجرعات مختلفة

الهدف من التجارب

التحقق من عدم وجود آثار جانبية للقاح

ليصبح الطريق مفتوحا لاختبارات أوسع

 

منظمة الصحة العالمية أعلنت

أن دواء كورونا قد يكون متاحا بعد أسابيع

لكن اللقاح الأمريكي لن يكون متاحا قبل عام

لأن إنتاج اللقاحات يستغرق مددا أطول من الأدوية

هل توافق على المشاركة فى التجربة ببلدك؟


منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة المصرية

سلوكيات خاطئة

فيروس كورونا

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