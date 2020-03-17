اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كنيسة بكوريا ترش ماء مالح بفم روادها لقتل الفيروسات فتصيب 46بكورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:41 ص
كنيسة بكوريا ترش ماء مالح بفم روادها لقتل الفيروسات فتصيب 46بكورونا كنيسة ترش محلول ملح فى فم الوافدين ينشر فيروس كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
كشف تقرير لصحيفة south china post عن قيام كنيسة في مقاطعة جيونج جي بكوريا الجنوبية برش المياه المالحة في أفواه المترددين على الكنيسة اعتقادًا بأن هذا الإجراء سيقتل فيروس كورونا ويمنع انتشار العدوى بين رواد الكنيسة.
 
ولكن أدى هذا السلوك الخاطئ إلى تفشى الإصابة وزيادة عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وتم نقل العدوى إلى 46 شخصا من رواد الكنيسة نتيجة لهذا الاجراء الخاطئ. 
 
ووفقا للتقرير تظهر الصورة التي قدمها مكتب المتحدث باسم مقاطعة جيونجي مسئولًا يرش المياه المالحة في فم رواد الكنيسة، وذلك  بسبب اعتقاد خاطئ أنها ستساعد في منع انتشار الفيروس التاجي ، ولكن باستخدام زجاجة الرش نفسها دون تعقيم الفوهة ، أدى ذلك إلى إصابة 46 من رواد الكنيسة بالعدوى وذلك اثناء مشاركتهم خلال تجمع صلاة حضره حوالي 100شخص  فى  1 مارس و 8 مارس الماضى وكان من بين  المصابون بالفيروس  القس وزوجته.
 
وأكد رئيس فرقة العمل لمكافحة الفيروسات التاجية في مقاطعة جيونج جي أنه تم التأكد من أن المسئولين بالكنيسة قد وضعوا فوهة زجاجة الرش داخل فم رواد الكنيسة دون تعقيم البخاخ. 
 
محلول ملح فى فم الوافدين
محلول ملح فى فم الوافدين
 
قائلا هذا الأجراء  جعل انتشار الفيروس أمرًا حتميًا ولقد فعلوا ذلك انطلاقا من الاعتقاد الخاطئ بأن المياه المالحة تقتل الفيروس، وبالتالي أغلقت الكنيسة ويجري اختبار جميع روادها الذين حضروا جلسات الصلاة.
 
وأثارت الحالات الجديدة يقظة حكومة كوريا الجنوبية للكشف عن مجموعات الفيروسات الجديدة ، خاصة في مناطق المدينة ، حتى مع تمكنها من إبطاء انتشار العدوى.
 
وأكدت كوريا الجنوبية 74 حالة جديدة أمس الاثنين ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8236. كان عدد الحالات الجديدة أقل من 100 حالة لليوم الثاني على التوالي ، كما تجاوز عدد الأشخاص الذين تم خروجهم من المستشفيات بعد الشفاء الكامل عدد الإصابات الجديدة.
 
 

نشر فيروس كورونا

فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا

محلول ملح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

17 دولة تطلب رسميا من كوريا الجنوبية تصدير أدوات تشخيص "كورونا المستجد"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:04 ص

الصحة الكويتية: تعاقدات بقيمة 13.5 مليون دينار لتوفير أدوية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:00 ص

جروبات "الماميز" خطر على صحتك النفسية فى وقت انتشار كورونا لهذه الأسباب

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:00 ص

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة الثقافة من أجل مواجهة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:00 ص

أفلام كروية لا تفوتك لتخطى أحزان عزلة كورونا.. فيديو

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة