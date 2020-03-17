فيديو.. الصحة العالمية تحذر: لا تستخدموا هذه الأدوية مع كورونا

كتبت إيناس البنا

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام مجموعة من الأدوية فى حال الإصابة بالفيروس التاجى. وأوضحت المنظمة فى بيان لها ضرورة تجنب الأدوية التالية:

1. مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الكورتيزون تضعف استجابة الجسم للعدوى مما يبطئ التعافى.

2. أدوية الكورتيكوستيرويدات قد تؤدى إلى الالتهاب الرئوى.

3. المضادات الحيوية لا تعالج المريض المصاب بالفيروس.

4. الإيبوبروفين قد يؤدى إلى تفاقم أعراض الفيروس التاجى القاتل.

5. الباراسيتامول هو الوحيد خافض الحرارة الآمن للعلاج الذاتى لفيروس كورونا.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم الثلاثاء إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز، ووجه مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس، رسالة إلى جميع دول العالم، مفادها أن على جميع البلدان البسيطة التركيز على الفحص لأى شخص تظهر عليه الأعراض والقيام بعزله وتقديم المعالجة له، مشيراً إلى تزايد الحالات في الأسابيع الماضية بشكل متسارع بعد أن أصبح عدد الإصابات والوفيات أعلى من عددها داخل الصين.

وقال "جيبرييسوس" رأينا تزايدا في إجراءات التباعد الاجتماعي مثل إغلاق المدارس وإلغاء الفعاليات الرياضية وغيرها من التجمعات، ولكننا لم نر زيادة في الفحوصات والعزل وتتبع المخالطة وهي العمود الفقري للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن غسل اليدين واتباع آداب السعال تقلل من خطر الإصابة بالمرض لكنها وحدها لا تكفي للقضاء على هذه الجائحة، حيث أن مزج جميع تلك الجهود هو الذي سيصنع الفرق، عند اتخاذ نهجا شاملا.

وأشار إلى إنتاج المزيد من اختبارات الإصابة بفيروس كورونا بشكل يومي لتلبية الاحتياجات الدولية، مفيداً أن منظمة الصحة العالمية شحنت نحو 1.5 مليون اختبار لـ 120 دولة، وإننا نعمل مع الشركة لزيادة توفير الاختبارات لمن يحتاج إليها بشدة.