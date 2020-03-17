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عامل يعترف بقتل زوجته ببولاق الدكرور: "الخلافات بينا كتيرة"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:38 م
عامل يعترف بقتل زوجته ببولاق الدكرور: "الخلافات بينا كتيرة" جريمة قتل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عامل متهم بقتل زوجته ببولاق الدكرور، بارتكاب الجريمة، بسبب تكرار المشادات الكلامية والخلافات الأسرية بينهما، مما دفعه للتشاجر معها والاعتداء عليها بيد الهون، مما أسفر عن مقتلها.

 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل سيدة داخل مسكنها ببولاق الدكرور.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة عاملة نظافة، وكشفت التحريات أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، وفراره هاربا.

 

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 


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