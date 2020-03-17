اليوم السابع
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ضبط أدمن صفحة ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية لنشره للشائعات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:16 م
ضبط أدمن صفحة ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية لنشره للشائعات وزارة التربية والتعليم

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تمكنت الجهات المعنية من ضبط "خ.ص" لتدشينه صفحة على الفيس بوك بعنوان ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، تهدف لزعزعة استقرار البلاد وإثارة الرأى العام ضد سياسات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فضلاً عن تعمده الاسقاط الساخر على إدارة شئونها، ونشر بيانات وأخبار غير صحيحة وشائعات تعطى انطباع سلبى لدى المواطنين وأولياء الأمور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

التربية والتعليم

ثورة امهات مصر

اخبار مصر

اخبار مصرية

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