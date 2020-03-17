صيادلة الشرقية: مكاتب "غير مرخصة " سبب أزمة رفع أسعار الكمامات

الشرقية - إيمان مهنى

قال عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية ، أن سبب ارتفاع أسعار المطهرات و الكمامات هي مكاتب بيع مستلزمات الدواء و الغير مرخصة ، و الصيدلي برىء من تلك الأزمة ،مناشد الأجهزة الرقابية والتفتيش الصيدلي ، بسرعة التدخل و شن حملات للتفتيش علي مكاتب بيع مستلزمات الدواء والمخازن وتشديد الرقابة عليها و غلق الغير مرخص عنها و المخالف منها .

و أضاف لـ " اليوم السابع " ، أنه أهاب زملاءه من الصيادلة برفض استلام تلك السلع بهذه الأسعار المبالغ فيها ، للحد من ارتفاعها ، لافتا إلى أن سعر زجاجة الكحل وصلت الي 35 جنيه والكمامات الي 70 جنية بسبب سياسية الاحتكار .

بدوره ، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بأعراض الأمرض المستجده ومدتها ومخاطرها وكيفية الوقاية منها ، مؤكداً علي ضرورة التواصل السريع والمبسط مع المواطنين لاستيعاب كل ما يتعلق بالامراض المستجده.

أشار المحافظ إلى أهميه دور جمعيات المجتمع المدنى والتضامن الإجتماعى والمجلس القومى للمرأة إلى جانب المؤسسات الطبية فى توعية المواطنين فى المدارس والجامعات والمساجد والكنائس والنوادى والمقاهى، وبصفة خاصة الأحياء الأكثر كثافة سكانية موجها الجهات المعنيه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه مرض كورونا المستجد .

بضرورة وضع ملصقات توعوية تهدف لتثقيف وتوعية المواطنين عن الأمراض المعدية والفيروسات مثل فيروس كورونا ، وعمل إرشادات خاصة لزيادة الوعي الصحي لدي المواطنين ، وقدم الشكر للقائمين بالعمل والمشاركين علي الجهود المبذول من أجل الإرتقاء بالمستوي التوعوي للمواطنين بالمحافظة .

كانت اتخذت وزارة الصحة والسكان العديد من الإجراءات الاحترازية فى إطار الحد من عدوى كورونا خاصة بعد تسجيل مصر 110 حالات ضمت مصريين وأجانب ، أهمها

تجنب المخالطة اللصيقة مع أى شخص لديه أعراض نزلات برد أو انفلونزا ، لابد من الحفاظ على نظافة اليدين بالصابون والماء أو معقم يدوى كحولى ، عند الكحة أو العطس قم بتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكم الملابس أو بثي الكوع ،