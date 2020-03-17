صور .. شباب "الرملة" ببنها يتطوعون لتعقيم المساجد بقريتهم

القليوبية - نيفين طه

قام مجموعة من الشباب بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعمل تطوعى وتعقيم مساجد القرية لمواجهة فيروس كورونا، وأشار الشباب المتطوعون إلى أنهم عقموا عدة مساجد بالقرية شملت (الهدى - المشايخ - البقيع - الفاروق - أبو عفيفى - عبد السلام أبو الخير - أبو مرعى - السيسى - النصريين – السلام )، حفاظا على صحة أهالينا الذين يترددون على المساجد، ومساهمة منا للقضاء على فيروس كورونا، وعبروا عن فرحتهم بذلك باعتباره جزءا من مساندة أجهزة الدولة للتصدى لذلك الفيروس وأيضا خدمة أهالى قريتهم والحفاظ عليهم .

وكانت كلفت وزارة الأوقاف وكلائها بالقاهرة والمحافظات بالتنسيق مع نظرائهم فى وزارتى الصحة والبيئة لتعقيم وتطهير المساجد للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه، طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الوكلاء بالاتصال بوكلاء الصحة والبيئة كل فى محافظته، وذلك خلال لقائه بالوكلاء، مشددا على منع التجمعات بالمساجد .

يشار إلى حزمة القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، وتأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، وإلغاء الاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا والاكتفاء بخطبة الجمعة.

وشملت إجراءات وزارة الأوقاف، إطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.

​أكدت ​وزارة الأوقاف​،​ أن جميع المساجد بأنحاء الجمهورية مفتوحة فى أوقات الصلوات الخمس المفروضة، ولم يصدر عن الوزارة أى توجيه بغلقها، مضيفة أن بيان هيئة كبار العلماء يدور حول جواز ذلك متى لزم الأمر، ودعت الحاجة الملحة​، موضحة أن​ بيان هيئة كبار العلماء ​قدم ​رخصة لمن أراد أن يأخذ بها ولا سيما المرضى وكبار السن .

​وشددت الوزارة، ​أن الرأى الشرعى فى ذلك يتبع الرأى العلمى ويُبنى عليه ولا يسبقه، وأن أهل الذكر فى تحديد مدى الحاجة إلى غلق ما يغلق ومتى يغلق هى وزارة الصحة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة​، مؤكدة​ أيضًا على منع أى مظاهر احتفالية أو إقامة أى مناسبات عزاء أو عقد قران فى المساجد أو ملحقاتها، وكذلك نؤكد على غلق الأضرحة، وقصر الأمر على الصلوات الخمس وخطبة الجمعة بما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة دون أى أمر سواهما، وأن تقام الجمع فى الساحات بالمساجد التى بها ساحات ما أمكن، مع العناية البالغة والمستمرة بنظافة جميع المساجد​، سائلة​ الله العافية ورفع البلاء عن سائر بلاد العالمين وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، وألا نصل إلى اليوم الذى نحتاج فيه إلى غلق دور عبادتنا، فأملنا فى الله ألا نحتاج إلى ذلك وألا نصل إليه .



الشباب أثناء تعقيمهم المساجد بالقليوبية



الشباب أثناء تعقيمهم المساجد بالقليوبية



الشباب أثناء تعقيمهم المساجد بالقليوبية