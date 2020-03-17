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صور.. زرع 3 أعمدة إنارة سقطت أمس بشبرا شهاب فى القناطر الخيرية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:20 ص
صور.. زرع 3 أعمدة إنارة سقطت أمس بشبرا شهاب فى القناطر الخيرية تركيب أعمدة الإنارة
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكد اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، أنه تم توجيه ناهد جمال رئيس الوحدة المحلية بالمنيرة، بزرع أعمدة الإنارة التى سقطت بسبب الأمطار والرياح بشبرا شهاب بقطاع المنيرة أمس، والتى تسببت فى قطع التيار الكهربائى عن المنطقة أمس .

 

وأضاف "ضياء الدين"، فى تصريحات صحفية، أنه تم صباح اليوم الانتهاء من زرع الـ3 أعمدة، وتوصيل الأسلاك بهم وتم إعادة التيار الكهربائى للقرية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والحفاظ على سلامتهم .

 

وكان قد تسبب سقوط 3 أعمدة إنارة بطريق غرب الرياح التوفيق بقرية شبرا شهاب بالقناطر الخيرية، وذلك بسبب موجهة الطقس السيء والأمطار الغزيرة التى شهدتها محافظة القليوبية الأيام الماضية، فى فصل الكهرباء عنهم دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية .

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط 3 أعمدة إنارة بقرية شبرا شهاب بطريق غرب الرياح التوفيقى وتم انقطاع الكهرباء عنهم حفاظا على أرواح المواطنين دون خسائر بشرية بالقناطر الخيرية .

 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية وتم اتخاذ اللازم وفتح الطريق لحركة مرور السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

كما تسببت حالة الطقس السيئ التى شهدتها محافظة القليوبية خلال اليومين الماضيين، فى انهيار جزئى وتصدعات طولية بمنزل بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الكتلة السكنية بقرية العمار الكبرى التابعة لمدينة طوخ، والمقام على مساحة 80 مترا، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق .

 

تركيب أعمدة أنارة (1)
تركيب أعمدة إنارة 

 

تركيب أعمدة أنارة (2)
تركيب أعمدة إنارة

 

تركيب أعمدة أنارة (3)
تركيب أعمدة أنارة

 

تركيب أعمدة أنارة (4)
تركيب أعمدة إنارة 

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