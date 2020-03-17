اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سقوط 3 صواريخ بالمنطقة الخضراء فى بغداد

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:46 م
سقوط 3 صواريخ بالمنطقة الخضراء فى بغداد
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها، أنه تم سماع دوى انفجارات بالعاصمة العراقية بغداد، وأكدت مصادر سقوط 3 صواريخ بالمنطقة الخضراء فى بغداد.

 

وكان قد سقط صاروخين على مواقع قوات أمنية في معسكر بسماية جنوب شرق العاصمة بغداد مساء أمس، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

 

ويقع معسكر بسماية على بعد 60 كلم جنوب بغداد، حيث يتمركز جزء من عناصر الوحدة الإسبانية في حلف شمال الأطلسي وقوات من التحالف الدولي..

 

يأتي هذا الاستهداف ليضاف إلى اثنين آخرين استهدفا قاعدة التاجي في العاصمة العراقية في أقل من أسبوع.


بغداد

العراق

العاصمه العراقيه

انفجار

انفجارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العراق بين التصعيد الأمريكى وأزمة اختيار رئيس للحكومة.. واشنطن تحذر بغداد: لن نتسامح مع أى هجمات ضد جنودنا.. وتيارات سياسية عراقية: قررنا عدم التدخل فى اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد

الإثنين، 16 مارس 2020 09:00 م

العراق يعلق الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد بسبب المخاوف من كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 08:57 م

الحكومة العراقية تفرض حظر التجول فى بغداد من 17 وحتى 24 مارس

الأحد، 15 مارس 2020 08:14 م

العراق يمدد حظر التجوال فى أربيل والسليمانية 3 أيام جديدة

الأحد، 15 مارس 2020 03:32 م

لجنة الصحة بالبرلمان العراقى تطالب بإعلان حالة الطوارئ وتعطيل المؤسسات

الأحد، 15 مارس 2020 09:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة