ماجد تمراز

أفادت قناة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها، أنه تم سماع دوى انفجارات بالعاصمة العراقية بغداد، وأكدت مصادر سقوط 3 صواريخ بالمنطقة الخضراء فى بغداد.

وكان قد سقط صاروخين على مواقع قوات أمنية في معسكر بسماية جنوب شرق العاصمة بغداد مساء أمس، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ويقع معسكر بسماية على بعد 60 كلم جنوب بغداد، حيث يتمركز جزء من عناصر الوحدة الإسبانية في حلف شمال الأطلسي وقوات من التحالف الدولي..

يأتي هذا الاستهداف ليضاف إلى اثنين آخرين استهدفا قاعدة التاجي في العاصمة العراقية في أقل من أسبوع.