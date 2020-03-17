رحلة البحث عن الكمامات داخل الصيدليات.. الأسعار من ٧ ل ٩٥ جنيها

مع مخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد زاد إقبال المصريين على شراء الكمامات الواقية الأمر الذي أدى إلى نفاذ هذه المنتجات من معظم الصيدليات .
ورصدت كاميرا " اليوم السابع" فى جولة علي عدد من الصيدليات بعدة مناطق بدأناها من شارع شبرا والخلفاوى ووسط البلد والدقى والمهندسين للتعرف على اسعار هذه الكمامات وايضا الكحول .
بدأت رحلة البحث عن الكمامات من مكان لأخر ومن صيدلية لأخرى ولكن الجواب كان واحدا فى أغلب هذه الصيدليات " لا يوجد كمامات" .
وخلال الجولة اكتشفنا ان الكمامات لها عدة أنواع تختلف في الأسعار ولكن أكثر نوعين متداولين هما الكمامة التي كانت تباع بجنيه اصبحت تباع بـ 6 جنيهات والكمامة التي كانت تباع بـ 5 جنيهات اصبحت ب 25 جنيها .
وايضا عبوة الكمامات التي تحتوي على 20 كمامة كانت تصل من الشركات للصيدليات بـ 50 جنيه وصل سعرها إلى 300 جنيه و غير متوفرة أيضا .
كما اكتشفنا خلال الجولة ان الكمامات المزوة بفلتر تبدأ اسعارها من 85 جنيه وحتى 200 جنية وغير متوفرة أيضا في معظم الصيدليات.
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