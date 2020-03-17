اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:08 م
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رحلة البحث عن الكمامات داخل الصيدليات.. الأسعار من ٧ ل ٩٥ جنيها

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:00 ص
رحلة البحث عن الكمامات داخل الصيدليات.. الأسعار من ٧ ل ٩٥ جنيها الكمامات
تقرير محمد قاسم

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مع مخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد زاد إقبال المصريين على شراء الكمامات الواقية  الأمر الذي أدى إلى نفاذ هذه المنتجات من معظم  الصيدليات .

ورصدت كاميرا " اليوم السابع" فى جولة علي عدد من الصيدليات بعدة مناطق بدأناها من شارع شبرا والخلفاوى ووسط البلد والدقى والمهندسين للتعرف على اسعار هذه الكمامات وايضا الكحول .

بدأت رحلة البحث عن الكمامات من مكان لأخر ومن صيدلية لأخرى ولكن الجواب كان واحدا فى أغلب هذه الصيدليات " لا يوجد كمامات" .

وخلال الجولة اكتشفنا ان الكمامات لها عدة أنواع تختلف في الأسعار ولكن أكثر نوعين متداولين هما الكمامة التي كانت تباع بجنيه اصبحت تباع بـ 6 جنيهات  والكمامة التي كانت تباع بـ 5 جنيهات اصبحت ب 25 جنيها .

وايضا عبوة الكمامات التي تحتوي على 20 كمامة كانت تصل من الشركات للصيدليات بـ 50 جنيه وصل سعرها إلى 300 جنيه و غير متوفرة أيضا .

كما اكتشفنا خلال الجولة ان الكمامات المزوة بفلتر تبدأ اسعارها من 85  جنيه وحتى 200 جنية وغير متوفرة أيضا في معظم الصيدليات.


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