اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:47 م
خالد صلاح
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رئيس وزراء البوسنة يعلن حالة كارثة وطنية بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:14 م
رئيس وزراء البوسنة يعلن حالة كارثة وطنية بسبب فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال رئيس وزراء البوسنة زوران تيجلتيجا إن البوسنة أعلنت اليوم الثلاثاء، حالة كارثة على مستوى البلاد بسبب فيروس كورونا بما يتيح تنسيق إجراءات الطوارئ بين منطقتيها اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي. كان كل من الاتحاد البوسني الكرواتي وجمهورية الصرب قد أعلن حالة الطوارئ أمس الاثنين واتخذ إجراءات طارئة لمنع انتشار المرض.

وكانت قد أعلنت البوسنة عن 26 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، ولم تسجل أي وفاة نتيجة المرض.وكانت قد أعلنت السلطات فى البوسنة، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، يأتى هذا فى وقت توفي فيه رجل فى مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا المستجد، بعد أيام فقط على تعافيه من الفيروس وخروجه من المستشفى، في وقت تحدثت تقارير إعلامية عن إصابة أشخاص بالفيروس مجددا بعد تماثلهم للشفاء.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنت أنها تلقت تقارير عن 31 وفاة و 139 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).


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كورونا

فيروس كورونا

البوسنة

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