رئيس الوزراء الكندى: حزمة مالية لمساعدة مواطنينا فى الخارج

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قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم /الثلاثاء/، إنه تم تخصيص حزمة من الدعم المالي لمساعدة ملايين الكنديين والشركات على تجاوز أزمة وباء فيروس "كوفيد-19"، مشيرا إلى إمكانية استدعاء البرلمان لتمرير تدابير الطوارئ "نظرا لأن الأزمة يمكن أن تستمر لشهور".

ودعا ترودو - خلال مؤتمر صحفي اليوم خارج مقر إقامته - الكنديين إلى اتباع توصيات الصحة العامة لوقف انتشار الفيروس والبقاء في منازلهم للحد من انتشاره، قائلا إن الخطوات المتخذة الآن ستساعد في إنقاذ الأرواح وإن الحكومة تنظر أيضا في استدعاء البرلمان مؤقتا لاتخاذ إجراءات اقتصادية طارئة.

وقال "سنصدر غدا إعلانا كبيرا آخر بشأن الإجراءات الاقتصادية لدعم الكنديين في أسرع وقت ممكن.. بحلول نهاية الأسبوع ، سيكون لدينا المزيد لنقوله عن التغييرات في الموسم الضريبي القادم"، وتابع "نتطلع إلى إعطاء المزيد من المرونة للناس ليتمكنوا من تسديد المدفوعات وللشركات للحصول على المزيد من السيولة خلال هذه الفترة".

وأضاف أن الحكومة تدرس قانون الطوارئ لتحديد ما إذا كان يجب التذرع به، أو إذا كانت هناك طرق أخرى للحكومة لاتخاذ خطوات لحماية المواطنين.