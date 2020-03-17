اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء الكندى: حزمة مالية لمساعدة مواطنينا فى الخارج

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:00 م
رئيس الوزراء الكندى: حزمة مالية لمساعدة مواطنينا فى الخارج كورونا - ارشيفية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم /الثلاثاء/، إنه تم تخصيص حزمة من الدعم المالي لمساعدة ملايين الكنديين والشركات على تجاوز أزمة وباء فيروس "كوفيد-19"، مشيرا إلى إمكانية استدعاء البرلمان لتمرير تدابير الطوارئ "نظرا لأن الأزمة يمكن أن تستمر لشهور".
 
ودعا ترودو - خلال مؤتمر صحفي اليوم خارج مقر إقامته - الكنديين إلى اتباع توصيات الصحة العامة لوقف انتشار الفيروس والبقاء في منازلهم للحد من انتشاره، قائلا إن الخطوات المتخذة الآن ستساعد في إنقاذ الأرواح وإن الحكومة تنظر أيضا في استدعاء البرلمان مؤقتا لاتخاذ إجراءات اقتصادية طارئة.
 
وقال "سنصدر غدا إعلانا كبيرا آخر بشأن الإجراءات الاقتصادية لدعم الكنديين في أسرع وقت ممكن.. بحلول نهاية الأسبوع ، سيكون لدينا المزيد لنقوله عن التغييرات في الموسم الضريبي القادم"، وتابع "نتطلع إلى إعطاء المزيد من المرونة للناس ليتمكنوا من تسديد المدفوعات وللشركات للحصول على المزيد من السيولة خلال هذه الفترة".
 
وأضاف أن الحكومة تدرس قانون الطوارئ لتحديد ما إذا كان يجب التذرع به، أو إذا كانت هناك طرق أخرى للحكومة لاتخاذ خطوات لحماية المواطنين.

جستن ترودو

كندا

كورونا

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة