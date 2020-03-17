اليوم السابع
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رئيس الأركان الجزائرى يشهد تنصيب قائد جديد للقوات البرية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:39 م
رئيس الأركان الجزائرى يشهد تنصيب قائد جديد للقوات البرية اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائرية
أ ش أ

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شهد اللواء السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائرية، اليوم الثلاثاء، مراسم التنصيب الرسمى للقائد الجديد للقوات البرية اللواء عمار اعثامنية، وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم فإن اللواء شنقريحة خاطب أفراد القوات البرية قائلا "آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة".
 
وهنأ شنقريحة فى كلمته القائد الجديد للقوات البرية الذى وصفه بأنه كرس حياته كلها لخدمة الجيش الوطنى الشعبى والجزائر، وأكد أن تنمية الخبرة القتالية، وترسيخ المعارف والقدرات، وغرس سلوكيات العمل الجماعى المنسجم والمتكامل، لدى قوام المعركة للجيش الوطنى الشعبي، هى غايات عملياتية لا سبيل إلى تحقيقها، إلا من خلال التطبيق الوافى والفعال والميداني، لمحتوى برامج التحضير القتالي.
 
واعتبر أن تلك هى مفاتيح العمل الناجح، مشددا على أن ذلك يعد "الدرب المهنى السليم، الذى يتعين انتهاجه، لتحقيق التطور المنشود، على كافة الأصعدة والمجالات"، مؤكدا ضرورة توعية القيادات والأفراد بضرورة استيعاب برامج التدريب القتالي، والمساهمة فى تسهيل عملية تعامل الأفراد مع التجهيزات المتطورة، الموجودة فى حوزتهم.
 

الجزائر

رئيس الاركان الجزائرى

سعيد شنقريحه

القوات البريه

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