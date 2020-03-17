تعقيم مبنى شركة مياه الشرب بالمنيا لمواجهة فيروس الكورونا

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة، المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب قطاع المعامل بالشركة، بالتعاون مع الادارة العامة للشئون الإدارية والادارة العامة للأمن، بعمل تعقيم لديوان عام الشركة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، وذلك من خلال تطهير جميع المكاتب والأسطح وامكان التعامل مع الجماهير .

وكلف قطاع المعامل بتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات كحولية للعاملين بالشركة والتواصل مع ضرورة توضيح خطورة الفيروس، وكيفية الوقاية منه لتوفير بيئة عمل آمنه خالية من المخاطر ولسلامة سير الآداء الوظيفي بصورة لائقة.

ووجه الشهاوى قطاع الموارد البشرية بوضع آليه لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة لتقسيم العمل داخل الادارات وتوزيعها طبقاً لطبيعة العمل بكل إدارة والافرع التابعة للشركة.

كما أصدر تعليمات لمديرى الافرع والادارات بالشركة، بالالتزام الكامل لكافة الاجراءات اللازمة ،لمواجهه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وحفاظاً على صحه العاملين وأسرهم.

وكان محافظ المنيا وجه خطاب شكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا على مابذلوه العاملون بالشركة بكافة فروعها خلال فترة الأمطار الماضية حيث كلف المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كافة مديرى الأفرع بالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية داخل المحافظة وتوفير كافة الدعم من سيارات كسح ونافورى وحفارات وسيارات مياه شرب نقيه للمناطق المتضررة نتيجة السيول.