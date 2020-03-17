تعرف على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالجهات الإدارية فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصدر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2020، بشأن الالتزام الكامل بما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، لتنظيم العمل بكافة الجهات الإدارية لمنع الإصابة وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

جاء فى الكتاب الدورى والذى تم تعميمه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بأن القيام بالأعمال بمختلف الجهات الإدارية، من خلال ثلث القوى الموجودة بالجهة، على أن يكون العمل يومان أسبوعياً بالتناوب بين العاملين، وأن تكون مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، مشدداً على عدم الإخلال بما يقدم للمواطنين من خدمات أساسية.

كما نص الكتاب على إلغاء البصمة للحضور والانصراف، وأن يلتزم العاملون باستخدام أقلامهم الشخصية للتوقيع، فضلاً عن التأكيد على أعمال التطهير الدورى لكافة المصالح بمعدل كل يومين.

وكان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قال إن هناك تنسيقا تاما بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، للاستمرار فى شن حملات مكثفة لإغلاق وتشميع كافة مراكز الدروس الخصوصية، لاسيما بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين بدأت من اليوم الأحد، كإجراء احترازى للحفاظ على صحة الطلاب.

وناشد المحافظ، أولياء الأمور، الحفاظ على صحة أبنائهم وعدم التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية، وأن يتم الاعتماد على النفس بالمراجعة فى المنازل ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التى تنفذها الدولة فى مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية وقائية.

وحذر "الأنصاري"، جميع المعلمين بالمحافظة بالتوقف فوراً عن تنظيم أى تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أى أنشطة أخرى غير مرخص بها، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية والإدارية طبقًا لقرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، والتى تأتى فى إطار الحرص الشديد على مستقبل المعلمين وضمانًا لسلامة الطلاب.