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تضامن الشرقية: ومناطق "العزازى" و"بحر البقر" الأكثر تضررا بسبب الأمطار.

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:00 ص
تضامن الشرقية: ومناطق "العزازى" و"بحر البقر" الأكثر تضررا بسبب الأمطار. المنازل المنهارة
الشرقية - إيمان مهنى

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قال محمد كمال الحجاجى، وكيل وزارة التضامن بالشرقية، ان لجان الحصر التى وجهها لقرية كفر العزازى بمركز أبو حماد، أكدت أن عدد الأسرة متضررة من انهيارات منازلهم الكلية والجزئية التى هى بالطوب اللبن، بسبب الأمطار، بلغ  70 منزلا لعدد 500 فرد.

وأضاف وكيل التضامن، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فور وقع الأزمة وبدء الانهيارات وجهت لجان إغاثة بمساعدات عاجلة، واتخاذ اللازم من تدابير نحو صرف المساعدات اللازمة للمتضررين، وتم يومها إقامة 6 خيام إيواء لاستقبال المواطنين المتضررين بالنادى الثقافى الإجتماعى بأبوحماد، ومعظم الحالات تم تسكينهم مع أهاليهم وآخرين، فى دور المناسبات وتم توفير البطاطين والمواد الغذائية لهم وتم حصر مبدئى للحالات وبلغ 70 أسرة متضررة وتم حصر الأسماء وصل عددهم 500 حالة، وصرف عدد 200 بطانية، 150 كرتونه مواد غذائية.

وأوضح، أنه جارى حصر متضررين فى بحر البقر والمراكز الأخري، ذلك لمخاطبة الجمعيات الخيرية، نحو ترميم تلك المنازل وإعادة تسكين المتضررين، لافتاً إلى أنه فور الأزمة شكل لجان إغاثة فى كل مركز، ففى بحر البقر جارى  بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الحسينية لإجراء معاينه لمنازل الغارقة، بسبب انهيار جسر جراء ارتفاع منسوب المياه، ذلك  للبدء فورا فى اتخاذ الإجراءات اللآزمة لتقديم المساعدات المالية وأعمال الصيانة والترميم، لافتا أنه أقام معسكر بعدد 40 خيمة إيواء، 400 بطانية 150 لحاف و100 كيلو لحمة و مواد غذائية .

وأشاروكيل وزارة التضامن إلى أنه كلف مدير إدارة ديرب نجم الاجتماعية وفريق التدخل السريع للإغاثة التابع للإدارة بمتابعة، 45 منزل منهم انهيار كلى وانهيار جزئي، ووزعا 65 بطانيه و30 كيلو لحمه، ورصد ومعاينة مزرعة بها 6 آلاف كتكوت و4 طن علف وعدد من أسطوانات الغاز، وبشأن حالتين الوفاه صعقا وإصابة عامل من المزرعة وجارى عمل الأبحاث لتقديم المساعدات المادية لهم، واتخاذ اللازم نحو صرف المساعدات اللازمة لحالة الوفاة 5000 جنيه والإصابة 1000 جنيه بناء على تعليمات معا الوزارة، وذلك بعد استكمال المستندات اللازمة بخلاف ما سيتم صرفة من جمعية الهلال الأحمر ومؤسسة التكافل .


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