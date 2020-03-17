تركيا تعلن أول حالة وفاة فى البلاد بسبب فيروس كورونا

كتب: أحمد جمعة

أعلن وزير الصحة التركى، فخر الدين قوجة، عن أول حالة وفاة فى البلاد بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، فى العاصمة أنقرة.

وأوضح الوزير التركى أن المتوفى عمره 89 عاما، وانتقل الفيروس إليه عن طريق موظف لديه زار الصين، مشيرا إلى تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98 حالة.

ودعا قوجة جميع المواطنين إلى اتباع التدابير المتخذة بدقة، وتنظيم حياتهم وفقا لها والاعتياد عليها لمدة ما بين وشهر ونصف إلى شهرين.

وبيّن الوزير التركى أن معظم المصابين يتماثلون للشفاء ويجري تقديم الدعم الطبي اللازم لهم.