تحرير 1300 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية بينها 100 قيادة بدون رخصة سير

الشرقية- فتحية الديب

شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالة المرورية، بمختلف مراكز المحافظة، على الطريق العامة والرئيسية، لضبط المخالفة المرورية والعمل على الانضباط المرورى بالطرق وتم تحرير 1300مخالفة ينهم 100مخالفة قيادة بدون رخصة سير أو رخص منتهية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائى، يفيد قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزى، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامى، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شن حملات مرورية، وتم تحرير 1300 مخالفة متنوعة بينهم 100مخالفة قيادة بدون رخصة سير، ومخالفات سيارات بدون لوحات معدنية، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية وسيارات ودراجات بخارية بدون لوحات خلفية، سيارات ودراجات بخارية، ودراجات بدون لوحات أمامية، والتحفظ على عدد من التكاتك بدون لوحات وسيارتين بدون تراخيص، ومخالفات انتظار فى الممنوع. مخالفة تجاوز السرعة ومخالفة تحميل خارج الموقف والمواقف العشوائية وتحرير مخالفات لاستخدام المحول أثناء القيادة.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد شنت عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفات مرورية متنوعة، من بينها خالفة تجاوز السرعة المقررة، ومخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، ودراجات نارية مخالفة ومخالفات "موقف عشوائى"، ومخالفة شروط الترخيص، ومخالفة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية

وعززت، اليوم، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.