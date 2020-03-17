تحرير محاضر لمحلات بيع المستلزمات الطبية بالأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح، أنه في إطار استمرارا الحملات المكثفة على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة لضبط الأسواق، قامت إدارة تموين إسنا، بتنظيم حملة رقابية مكبرة على محلات بيع المستلزمات الطبية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين عدم إعلان عن الإسعار، ومحضر سلع منتهية الصلاحية، مشيرا إلى استمرار الحملات لضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، موضحا أنه يهيب بالمواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مشكلة أو مخالفة على الأرقام التالية: 01001816352، 01030309870.

وكان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قد وجه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة لضبط الأسواق ومنع التجار من احتكار السلع أو اخفائها بقصد المغالاة في الأسعار بدون مبرر، ومراقبة الغش التجاري، والتأكد من توافر المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز والجهات المختصة، وإعداد تقرير يومي بذلك.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال الساعات الماضية تنظيم حملات متنوعة بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، حيث تواصلت الحملات المتنوعة التي تتم بصفة مستمرة ومفاجئة على المصالح الحكومية والخدمية، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم خلال الجولة التأكد من كافة السلع وتوافرها فى مخازن الشركة المصرية بأرمنت، والتي يوجد لديها مخازن كبرى أخرى منتشرة بأرجاء المحافظة، موضحاً على أن الجولة شملت أيضاً تفقد مصنع سكر أرمنت وكذلك مركز خدمة المواطنين بأرمنت، للتأكد من كافة المتطلبات لتوافر السلع والمخزون الاستراتيجى للمحافظة.