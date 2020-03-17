تأجيل نظر طعون طلاب كفر الشيخ على قرار إلغاء امتحاناتهم إداريا لـ7 إبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا "فحص"، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة بكفر الشيخ لوقف تنفيذ والغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب فى امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 /2019، إداريا، لاتهامهم بالغش الجماعى، بسبب أحداث فوضى بلجنة الامتحان، إلى جلسة 7 ابريل المقبل.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى قضية الغش الجماعى بمدرسة محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ، والغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

أقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدى بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالى الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعى لأبنائهم الطلاب.