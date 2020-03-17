اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل نظر طعون طلاب كفر الشيخ على قرار إلغاء امتحاناتهم إداريا لـ7 إبريل

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:24 م
تأجيل نظر طعون طلاب كفر الشيخ على قرار إلغاء امتحاناتهم إداريا لـ7 إبريل المحكمة الإدارية العليا-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الإدارية العليا "فحص"، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة بكفر الشيخ لوقف تنفيذ والغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب فى امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 /2019، إداريا، لاتهامهم بالغش الجماعى، بسبب أحداث فوضى بلجنة الامتحان، إلى جلسة 7 ابريل المقبل.

 

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى قضية الغش الجماعى بمدرسة محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ، والغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

 

أقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدى بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالى الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعى لأبنائهم الطلاب.

 


طلاب مدرسة

كفر الشيخ

مجلس الدولة

القضاء الاداري

اخبار المحاكم

المحكمة الإدارية العليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المحكمة الادارية العليا: لوزير الداخلية السلطة فى رفض أو منح تراخيص الأسلحة

الخميس، 19 ديسمبر 2019 04:08 م

المحكمة الإدارية العليا تؤيد فصل ممرضتين من الخدمة بدار رعاية الطفولة لبيعهما طفلة حديثة الولادة.. حيثيات الحكم: ظاهرة الإتجار بالبشر من أخطر الظواهر.. ومصر ضمن أولى الدول فى مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم

السبت، 16 نوفمبر 2019 04:30 م

المحكمة الادارية العليا : تصحيح أوراق الإمتحانات اختصاص الجهة الادارية

الخميس، 14 نوفمبر 2019 05:09 م

المحكمة الإدارية العليا الأردنية: قرار وقف اضراب المعلمين نافذ وبالحال

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 02:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة